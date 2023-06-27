Житель Приморья, напавший на соседей с гарпуном и огнеметом, воровал у них электричество

Информацию прокомментировали в полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель поселка Трудовое, который из огнемета опалил другого мужчину, а затем выстрелил из ружья для подводной охоты в председателя СНТ «ДЭПСС» и пробил ее шею стрелой, воровал электричество у своих соседей. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Подробности – в материале.

По словам источника, приморец сделал подкоп, чтобы использовать электричество других садоводов, проживающих в поселке. Собеседник редакции добавил, что по этому вопросу ведется судебный спор.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в Следственный комитет по Приморью, в ведомстве сообщили, что расследование еще ведется, поэтому пока не могут дать ответ на этот вопрос. Случившееся прокомментировали и в пресс-службе УМВД по краю:

«Так утверждает заявительница, которая обратилась в полицию».

Напомним, что произошло все в прошедшие выходные, 25 июня. В социальных сетях появились жуткие кадры, будто бы на улицах поселка снимали какой-то ужастик: горящий человек, кричащие в панике люди. Позже выяснилось, что один их местных жителей поджег своего соседа и ранил женщину.

О мотивах нападавшего рассказал его сын, который отрицает, что мужчина ворует чужое электричество.

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