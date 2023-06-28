К 2030 году турпоток во Владивостоке увеличат благодаря созданию легкого метро

Проект презентовали губернатору Приморья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатору Приморья Олегу Кожемяко презентовали проект документа по созданию 11 станций легкого метро, которые появятся во Владивостоке. Постройку новых городских электричек включили в мастер-план города, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Наша цель – к 2030 году увеличить туристический поток до пяти миллионов человек в год, численность населения – до 725 тысяч человек. Владивосток должен войти в топ-5 городов России по индексу качества городской среды, количество рабочих мест в наукоемких и значимых отраслях планируем увеличить в 1,2 раза – до 370 тысяч человек», – отметил глава приморской столицы Константин Шестаков.

Мэр добавил, что к разработке мастер-плана присоединились более 16 тысяч человек, и один из ключевых проектов, над которым работают владивостокцы – легкое метро.

По словам мэра, проектируются новые железнодорожные станции от «Зари» до Казанского моста и в Первомайском районе. От «Зари» до центра города электрички смогут перевозить до 900 человек.

В дальневосточной столице также продолжают создавать выделенные полосы, новые разметки пройдут по проспекту 100-летия Владивостока в сторону «Зари».

Напомним, что создание легкого метро глава города анонсировал в прошлом году и рассказывал о нем во время отчета о проделанной работе за 2022 год.

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