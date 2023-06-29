«Это спасет их жизни»: волонтеры из Приморья отправили в зону СВО важный груз

Так выглядит производственная площадка. Фото: ПЕРМИТИНА Диана.

Волонтеры Большого Камня продолжают помогать приморцам в зоне СВО. Губернатор Олег Кожемяко побывал на производственной площадке во время рабочей поездки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Плести сети волонтеры начали всего два месяца назад, но уже успели передать бойцам больше 36 штук. Сетями они смогут укрывать блиндажи и танки.

«Теперь наши ребята на фронте получают частичку труда своих земляков. Эти сети будут оберегать жизни, укрывая бойцов от орудий врага», – отметил губернатор.

Также Кожемяко посетил производство хлебобулочных изделий, оборудованное с помощью социального контракта. Его могут заключить с органами соцзащиты малоимущие семьи и жители.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что для участников СВО в Приморье ввели новую меру поддержки. Теперь они и их семьи смогут получить юридическую помощь бесплатно.

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