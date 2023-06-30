Дело «Красного губернатора» Приморья Андрея Ищенко идет в суд

Ущерб превысил 380 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Первомайского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО СК СЗ «Аврора-строй». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Он обвиняется по части 1 статьи 201 УК РФ «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, – сообщили в краевой прокуратуре.

Ущерб превысил 380 миллионов рублей. Ранее на Ищенко завели еще одно уголовное дело о причинении имущественного ущерба.

Напомним, «красного губернатора», как прозвали бизнесмена после его попытки возглавить Приморский край, задержали 4 апреля. Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», пострадали как минимум 187 участников долевого строительства, судя по данным СУ СК РФ по Приморью.

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