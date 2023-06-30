В Приморье стоит колом федеральная трасса

Так выглядит пробка на трассе.
Фото: Милана СОКОЛ
В Приморье на федеральной трассе образовалась жуткая пробка. По маршруту Надеждинская – Мирный – Кипарисово все стоит колом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Если раньше дорога по этому участку занимала у водителей максимум 15 минут, то теперь в пробке автомобилисты стоят больше часа без особого движения. В селе Раздольное ремонтируют мост, очевидцы предполагают, что это могло повлиять на заторы. Но самая вероятная причины: наплыв отдыхающих перед выходными. Много приморцев поехали на дачу, чтобы провести время на природе.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что во Владивостоке на Выселковой произошла авария, ставшая причиной огромной пробки. Кадрами ужасного дорожного затора водители поделились в социальных сетях.
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