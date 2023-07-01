Подрядчик, строящий современную школу в районе Патрокла во Владивостоке, оштрафован на 20 миллионов

Глава города проследил за ходом работ. Фото: принтскрин видео.

Глава приморской столицы Константин Шестаков проследил за ходом работ по строительству школы в микрорайоне Патрокл. Мэр предупредил подрядчика о недопустимости срыва сроков. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Строительные работы в микрорайоне Патрокл ведутся в рамках национального проекта «Образование». В будущем здесь должна появиться современная школа на 1300 мест с кинотеатром и бассейном. По словам Константина Шестакова, сдать объект необходимо до конца 2023 года.

– Перед собой видим главную задачу – завершить стройку. Общее количестве штрафов, которое мы выписали компании, достигло 20 миллионов рублей. Подрядчик заверяет, что примет все меры по увеличению интенсивности стройки. Уверен, что так и будет, в противном случае будут применены жесткие меры.

Напомним, что строительство школы началось еще летом 2021 года

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