Месиво на дороге: в Приморье лоб в лоб столкнулись кроссовер и гибрид

Есть пострадавшие. Фото: telegram-канал @svodka25.

Серьезное ДТП произошла на трассе в Приморье. На дороге столкнулись два автомобиля, один из них вылетел в кювет, рассказали в службе аварийных комиссаров «Автогарант». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Случилось все на трассе Борисовка – Уссурийск. По предварительной информации, автомобиль Toyota Prius ехал со стороны Борисовки и в районе борисовского моста выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с машиной Nissan X-trail, которая от сильного удара съехала с проезжей части и укатилась в кювет.

Кадры аварии по-настоящему пугают, части Toyota разбросаны по всей дороге, а из второго автомобиля пытаются вытащить водителя. Участники аварии получили серьезные травмы, им оказывают помощь.

Напомним, что во Владивостоке пьяный водитель устроил массовую аварию во дворе жилого дома, после чего уснул в ближайших кустах.

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