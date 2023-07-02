«Самый лучший город Земли»: мэр Владивостока поздравил жителей с праздником

Глава города поздравил жителей с важным праздником. Фото: Архив КП

Мэр Константин Шестаков присоединился к поздравлению Владивостока. Он написал трогательное послание жителям, в котором выразил благодарность всем, кто делает город лучше. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Владивосток, вне всяких сомнений, самый лучший город Земли. Потому что именно здесь, на берегу Тихого океана, неустанно бьется сердце Дальнего Востока и начинается наша дорогая Родина – Россия. Здесь, как нигде, и днем и ночью кипит жизнь, открываются новые горизонты. Здесь рождаются семьи, проходят одни из самых масштабных в стране событий, развиваются передовые проекты, – отметил Шестаков.

Он также поблагодарил энергичных, целеустремленных и смелых приморцев, которые делают большой вклад в развитие города.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в своем telegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил любимый город с праздником.

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