Губернатор поздравил Владивосток с днем рождения

Олег Кожемяко прогулялся по любимой улице города. Фото: принтскрин видео.

Владивостоку 2 июля исполнилось 163 года. В своем telegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил любимый город с праздником. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– У каждого из нас есть свой Владивосток – это памятные места, связанные с приятными событиями, с добрыми друзьями. Для меня одно из таких мест – Краснознаменный переулок, который спускается с Фонтанной на Семёновскую. Здесь в 70-е годы мы часто гуляли, ходили в гости. Недалеко был мой институт – ДВИСТ, – рассказал Кожемяко.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что мэрия подготовила яркую программу. В этом году город будет праздновать не просто День города, а День спортивного города.

В преддверии важного праздника мы также спросили у выдающихся жителей о том, каким они видят любимый город.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синяя, словно море: как будут выглядеть юные владивостокцы на «Детях Приморья»

Сборной команде Владивостока вручили спортивную форму для участия в играх «Дети Приморья» (подробнее)

Новый асфальтированный проезд появился на Луговой во Владивостоке в рамках комплексного ремонта

В список для обновления вошли 30 объектов города (подробнее)

Табло, кондиционер, аппарели: автопарк общественного транспорта ждут обновления

На дороги Владивостока выйдут четыре новых автобуса (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.