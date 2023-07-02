Во Владивостоке заасфальтируют популярную альтернативную дорогу

Уже 6 июля сюда подойдет асфальтоукладчик. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке заасфальтируют дорогу на улице Шуйской. Это популярный маршрут для водителей из-за ремонта Некрасовского путепровода. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.

– В понедельник планируем начать укладку асфальта от автовокзала до улицы Волжской. Работы будем проводить ночью, чтобы не перекрывать здесь движение автотранспорта. Эта дорога пользуется сейчас популярностью из-за ремонта Некрасовского путепровода: многие автомобилисты едут по Шуйской и далее через ДОСААФ и Нефтеветку в центр города, – рассказал подрядчик.

Уже 6 июля сюда подойдет асфальтоукладчик. После этого движение по мосту возобновят, дальше работы планируются провести на улице Волжской.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в администрации корреспонденту редакции подробно ответили на все волнующие водителей вопросы о ремонте путепровода.

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