Ремонт дороги к популярному месту отдыха во Владивостоке на время приостановят

Пока проехать достаточно непросто из-за ремонта. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В летний сезон жители и гости города отправляются отдыхать в Лазурную бухту, известную всем как «Шамора». На данный момент проехать туда достаточно проблематично, на этом туристическом маршруте вовсю идет ремонт. Однако для удобства туристов предусмотрен технический перерыв. С 15 июля по 5 сентября дорожники прекратят свою работу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

АО «СПЕЦСУ» приступили к фрезерованию асфальтобетонного покрытия подъезда к бухте, на сегодняшний день сфрезеровано порядка 400 метров. Напомним, чтобы избежать пробок, в администрации города приняли решение запретить парковку вдоль дороги на «Шамору», нарушителей ждет встреча с эвакуатором. Ограничения действуют на проезд к дому № 39, строению 1.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, на каких пляжах Приморья можно отдыхать и купаться в 2023 году. 15 июня официально начался купальный сезон. Он продлится до 15 сентября. Что касается бухты Лазурная, плавать там не рекомендуют, а вот загорать и отдыхать у моря можно.

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