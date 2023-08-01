Современное общественное пространство создадут за счет гранта. Фото: администрация Кавалерово.

Победа во всероссийском конкурсе благоустройства регионов Дальнего Востока позволит вдохнуть новую жизнь в сквер «Слава горнякам» в Кавалерово. На комплексное преображение общественно пространства поселку выделят грант – 50 миллионов рублей.

Существующий сквер местные жители любят, но он давно нуждается в реконструкции.

«Территория красивая, удобная, вписана в существующую инфраструктуру. Средства гранта позволят создать современное многофункциональное пространство», – отметили в администрации Кавалерово.

Согласно проекту, на просторной территории появится различные арт-объекты, парковка и навесы, чтобы можно было наслаждаться природой в любую погоду. Сквере установят лавочки, вымостят брусчаткой тропинки. Строители также оборудуют входную зону и установят туалет. А для безопасного отдыха по всему периметру сделают ограждения и установят современную систему видеонаблюдения.

Автор проекта-победителя считает, что затраты содержание сквера окупятся за счет предпринимателей и в будущем принесут доход в бюджет поселка.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в конкурсе по благоустройству приняли участие малые города с численностью населения до 250 тысяч человек, а также городские и сельские поселения, не имеющие статуса города, с численностью населения от пяти тысяч человек. Победителями в Приморье стали семь муниципалитетов. У них появилась возможность за счет гранта комплексно преобразить излюбленные места отдыха в своем населенном пункте. Редакция также подробно рассказывала о проектах.

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