Современное общественное пространство создадут за счет гранта. Фото: администрация Кавалерово.
Победа во всероссийском конкурсе благоустройства регионов Дальнего Востока позволит вдохнуть новую жизнь в сквер «Слава горнякам» в Кавалерово. На комплексное преображение общественно пространства поселку выделят грант – 50 миллионов рублей.
Существующий сквер местные жители любят, но он давно нуждается в реконструкции.
«Территория красивая, удобная, вписана в существующую инфраструктуру. Средства гранта позволят создать современное многофункциональное пространство», – отметили в администрации Кавалерово.
Согласно проекту, на просторной территории появится различные арт-объекты, парковка и навесы, чтобы можно было наслаждаться природой в любую погоду. Сквере установят лавочки, вымостят брусчаткой тропинки. Строители также оборудуют входную зону и установят туалет. А для безопасного отдыха по всему периметру сделают ограждения и установят современную систему видеонаблюдения.
Автор проекта-победителя считает, что затраты содержание сквера окупятся за счет предпринимателей и в будущем принесут доход в бюджет поселка.
Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в конкурсе по благоустройству приняли участие малые города с численностью населения до 250 тысяч человек, а также городские и сельские поселения, не имеющие статуса города, с численностью населения от пяти тысяч человек. Победителями в Приморье стали семь муниципалитетов. У них появилась возможность за счет гранта комплексно преобразить излюбленные места отдыха в своем населенном пункте. Редакция также подробно рассказывала о проектах.
ПО ТЕМЕ
Пляж в Лучегорске комплексно преобразится за 150 миллионов рублей
Набережную водохранилища благоустроят благодаря федеральному конкурсу (подробнее...)
Семейный парк за 100 миллионов рублей построят в Приморье
Детская площадка, амфитеатр и даже библиотека появятся на территории парка в Лесозаводске (подробнее...)
50 миллионов на мечту: жители Владимиро-Александровского выиграли грант всероссийского конкурса
В Приморье за 50 миллионов рублей благоустроят сквер (подробнее...)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.