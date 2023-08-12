Из-за прорыва дамбы в Уссурийске вода заливается в квартиры, даже на третьем этаже

Местные жители сплавляются по затопленной территории на матрасах. Фото: принтскрин видео.

12 августа в многострадальном Уссурийске, затопленном после мощных ливней, прорвало дамбу. «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о происшествии. Вода хлынула в ближайший микрорайон. По уточненным данным, уровень воды в районе улицы, расположенной ниже дамбы, сейчас достигает трех этажей. Жителей в срочном порядке эвакуируют.

Ситуацию в микрорайоне Семь ветров, где размыло укрепительный вал, взяла на контроль прокуратура. Мероприятия по эвакуации на месте координирует прокурор Дмитрий Дениш.

«В результате подтопления в районе улицы Раздольная вода прибыла к первым этажам 3 многоквартирных домов, жителей которых эвакуируют силами МЧС России по Приморскому краю. Уссурийская городская прокуратура совместно с администрацией городского округа проводит мониторинг обращений граждан на горячие линии и службу ЕДДС с целью оперативного реагирования специальных служб в случае необходимости эвакуации», – сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, эвакуация жителей районов Уссурийска, расположенных в низинах, началась еще ночью. Людей попросили взять вещи первой необходимости и проследовать в пункты временного размещения. Туда же жителей города доставляют спасатели. Ситуация, действительно серьезная. На кадрах от очевидцев видно, как сильно пострадал город. В Уссурийске действует режим ЧС.

Всего же отрезаны из-за наводнения в Приморье 26 населенных пунктов и локомотивное депо. Дорожники стараются расчистить трассы или сделать объезды. Спецмашины МЧС откачивают воду с затопленных территорий, сами же спасатели организуют лодочные переправы для жителей подтопленных территорий.

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