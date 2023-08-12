Очевидцы сообщили об обрушении моста на новой трассе в Приморье

В Приморье размывает дороги и мосты, кадр из села Благодатное. Фото: Telеgram/gaahmo.

Жители Приморского края, который оказался в зоне подтопления из-за тайфуна KHANUN, делятся в сети кадрами ЧП, охвативших край из-за удара стихии. Из-за выхода из берегов реки Раздольная и прорыва дамбы, особенно сильно пострадал Уссурийск и близлежащие к нему населенные пункты. Так, очевидцы сняли на видео, мост на новой трассе, разрушенный мощными потоками воды.

«Октябрьский район. Новая дорога Уссурийск – Покровка», – отмечают очевидцы. Строительство участка еще продолжается, но теперь, судя по всему, открыть движение здесь смогут еще не скоро.

Стоит отметить, что уровень воды сильно поднялся и в Покровке. Здесь подтопило частный сектор, капитальные гаражи и даже многоэтажки. Как уверяют местные, некоторым приходится залезать на крыши домов, в ожидании помощи. Приморцы наглядно продемонстрировали последствия разгула непогоды в их населенном пункте.

По данным краевого министерства ГОЧС, в настоящее время в 13-и муниципальных образованиях в 70 населенных пунктах подтоплено 543 частных жилых дома, 1429 приусадебных участков, 40 участков автодорог. Увеличилось число населенных пунктов, отрезанных от большой земли – теперь таких аж 32.

Жителей подтопленных районов эвакуируют. Экстренные службы Приморья и представители власти работают в круглосуточном режиме. Дорожники отсыпают проезды и организуют альтернативные пути для движения транспорта.

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