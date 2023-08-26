Непогода нанесла Приморью ущерб на 7 миллиардов рублей

Из-за непогода обрушилась подпорная стена на Кипарисовой. Фото:@primlive25

Непогода нанесла мощный удар по Приморью в пятницу, 25 августа. Из-за разгула стихии было решено ввести в крае режим ЧС федерального уровня. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Федеральный режим ЧС вводят в тех случаях, если сумма полученного ущерба превышает пять миллионов или если от стихийного бедствия пострадало свыше 500 человек.

По информации пресс-службы правительства Приморья, сумма ущерба в крае достигла семи миллиардов рублей.

Благодаря новому режиму ЧС край сможет оперативнее получать денежную и другу помощь от федерального центра. Из-за разгула стихии в Приморье пострадали более пяти тысяч домовладений, а 27 населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения. Это поселки и села: Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи, Кондратеновка, Яконовка, Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонникии, Дерсу, Зимники, Каленовка, Ракитное, Ясная Поляна, Орехово, Боголюбова, Поляны, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ударное, Ариадное, Пожига.

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