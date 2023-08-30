Непогода в Приморье повлияла на движение пригородных поездов

Железнодорожники устраняют последствия паводков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на обрушившиеся на край дожди, в Приморье пригородные поезда двигаются без перебоев, однако по некоторым направлениям есть небольшие задержки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе АО «Экспресс Приморья», задерживаются поезда, следующие по маршруту Кипарисово – Надеждинская. На железной дороге специалисты устраняют последствия паводка, работают они в круглосуточном режиме.

Приморцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что минувшим днем, 29 августа, в край ворвались очередные сильные ливни, которые затопили улицы Владивостока и других городов. В этот раз серьезно пострадали села Славянка и Андреевка, которые буквально начали уходить под воду. Синоптики рассказали, когда непогода наконец отступит от Приморья.

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