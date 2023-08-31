Корабль Тихоокеанского флота эвакуирует застрявших в приморской Андреевке туристов

Из-за дождей часть населенных пунктов оказалась отрезана.
Фото: принтскрин видео.
По просьбе губернатора Приморья Олега Кожемяко большой десантный корабль Тихоокеанского флота эвакуирует отдыхающих из отрезанного ливнями села Андреевка в Хасанском округе. Населенный пункт под ударом стихии буквально разделился на две части. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Олег Кожемяко посетил пострадавший населенный пункт, руководил аварийно-восстановительными работами, видя в какую беду попали туристы, обратился к командованию ТОФ с просьбой предоставить десантный корабль для эвакуации людей. Планируется, что судно будет выполнять рейс из порта Зарубино в район морского вокзала во Владивостоке. Кроме пассажиров оно сможет взять на борт около 40 машин.
Чтобы восстановить проезд, в село была направлена техника Примавтодора и АО «СПЕЦСУ».
Напомним, что в Хасанском округе губернатор посетил не только Андреевку, но и село Барабаш, где также эвакуировали жителей из затопленных домов.
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