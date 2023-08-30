Вода его просто уничтожила: еще один мост перемолотило в кашу из-за наводнения

Кадры из Хасанского района. Фото: принтскрин видео.

В Приморском крае вода продолжает выходить из берегов, потоки воды настолько мощные, что не выдерживают даже мосты. Очередное строение рухнуло в Хасанском районе, на место отправились сотрудники МЧС, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Дороги в Приморье превратились в реки, в некоторых районах региона людям приходится переправляться на лодках. Где-то и вовсе дома буквально плывут и разбиваются о другие строения или скалы.

В Хасанском районе в селе Барабаш из-за серьезных потопов началась эвакуация местных жителей. По данным синоптиков Примгидромета, всего в Хасанском районе выпало 206 миллиметров осадков, то есть 114% от месячной нормы, а уровень воды в реках поднялся на 1,8-4 метров.

Барабаш – не единственный населенный пункт, где пришлось провести эвакуацию. Из-за ливней минувшим вечером серьезно пострадало село Андреевка, а жителей Моряк-Рыболов до Владивостока перевозили на автобусе.

В среду, 30 августа, сильные и очень сильные дожди охватят большую часть территории края. На мысах южного побережья синоптики предрекают шквальный ветер со скоростью 23-28 метров в секунду и порывами до 38 метров. Звучит устрашающе.

По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, это лето действительно чересчур аномальное. Чтобы обстановка нормализовалась, необходим стабильный приток сухого воздуха с севера – когда он начнется, неизвестно.

Не исключено, что за это время до региона дойдут два тайфуна. Тот, что помощнее – SAOLA, к 29 августа оказался в Филиппинском море. Другой вихрь – DAMREY – прошел восточнее Японии и достиг максимальной фазы своего развития. С ним все не так страшно: шанс, что тайфун достигнет края, гораздо ниже.

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