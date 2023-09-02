Более 40 тысяч пострадавших от паводков в Приморье подали заявление на выплаты

Рассмотрено более 12 тысяч заявлений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье 42 111 жителей, пострадавших от паводков, подали заявление на различные виды выплат. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор края Олег Кожемяко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам главы регионы, на получение выплат уже рассмотрено 12 781 заявление. 278 обращений поступило на капитальный ремонт, перечислять деньги по этой мере поддержки начнут уже на следующей неделе.

Напомним, что в Приморье ввели несколько видов выплат для пострадавших от наводнений: единовременная при нарушении условий жизнедеятельности – 10 тысяч на каждого члена семья, вторая – утрата имущества первой необходимости – 50 или 100 тысяч рублей в зависимости от степени утраты имущества, третья – ущерб здоровью в зависимости от степени тяжести: при легкой – 200 тысяч рублей, при средней, тяжелой – 400 тысяч, в случае смерти родственники получают миллион рублей.

Подробнее о мере поддержки рассказала министр социальной политики и труда Приморья Светлана Красицкая.

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