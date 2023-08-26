Спецборт из Туркменистана доставил гуманитарную помощь в Приморье

Самолет с грузом прибыл в Приморье 25 августа. Фото: Диана ПЕРМИТИНА / Правительство Приморского края.

В Приморье, 25 августа, прибыл спецборт с гуманитарной помощью, которую собирали в Туркменистане. Пострадавших от паводков жителям края доставили 40 тонн груза, рассказали в пресс-службе правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделилась первый вице-губернатор – председатель Правительства Приморья Вера Щербина, в крае пострадали 72 населенных пункта, вода зашла в пять тысяч домовладений.

«В этом году в Приморье пришли небывалые тайфуны, целая серия – один за другим. Очень много неравнодушных людей сейчас находятся вместе с нами. Оказывается международная помощь. Я бы хотела передать лично от себя и всего Приморского края огромное спасибо национальному лидеру Гурбангулы Бердымухамедову. Это жест доброй воли и взаимоуважения. Тот груз, который привезли, очень важен для нас», – отметила Вера Щербина.

В край доставили вещи, в которых жители нуждаются больше всего: одежду, постельное белье, подушки с одеялами, продукты питания.

Одними из первых руку помощи протянули другие территории Дальнего Востока: Еврейская автономная, Сахалинская, Амурская области, Хабаровский край, Камчатка. Позже более 70 тонн продуктов и снаряжения отправили из Республики Беларусь.

Напомним, что с 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального уровня. Сумма ущерба, который непогода нанесла краю, составил семь миллиардов рублей.

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