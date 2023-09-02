В Приморье за сутки вода ушла из более 350 затопленных домов

Транспортное сообщение нарушено с 18 населенными пунктами. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморье за минувшие сутки от воды освободились 350 жилых зданий, 750 придомовых территорий. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На территории 11 муниципалитетов в 24 населенных пунктах подтопленными остаются 148 жилых помещений, 932 придомовые территории, 14 участков дорог, транспортное сообщение нарушено с 18 городами и селами.

В крае в 10 пунктах временного размещения находятся 203 человека, среди которых 40 детей. 3 ПВР развернули для эвакуированных жителей села Зарубино в Артеме и во Владивостоке.

Всего с начала ухудшения погоды в крае было эвакуировано 7058 человек, спасено – 525.

В субботу, 2 сентября, вертолет МИ-8 МЧС России доставит в четыре населенных пункта в Ольгинском районе продукты.

Напомним, что ранее режим ЧС регионального характера объявили еще в шести муниципалитетах края, а 2 сентября его ввели в Хасанском округе.

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