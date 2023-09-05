В Приморье заработают 8 пунктов ПЦР-тестирования для участников ВЭФ

Пункты заработают в аэропорту, отелях, кампусе ДВФУ и здании правительства. Фото: Олег ЗОЛОТО

Владивосток активно готовится к одному из главных событий этого года, которое пройдет на острове Русский – VIII Восточному экономическому форуму. Состоится мероприятия с 10 по 13 сентября, а до этого времени всем участникам необходимо пройти исследование на наличие коронавирусной инфекции. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации министерства здравоохранения Приморья, в этом году участникам форума нужно будет обследоваться один раз, результат тесты продлится на весь период ВЭФ.

Пройти ПЦР-тестирование необходимо за сутки до первого посещения площадки. Участникам, которые прибудут во Владивосток из других регионов 7 сентября и позже, необходимо обследоваться и получить отрицательный результат перед отправлением в приморскую столицу. Но не ранее чем за 48 часов до вылета/выезда, начиная с 18 часов 6 сентября.

Пункты сдачи тестов в Приморье заработают согласно графику в аэропорту, отелях, кампусе Дальневосточного федерального университета, а также в здании краевого правительства.

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