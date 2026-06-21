Что произошло в Приморье к утру 22 июня

Водитель «Тойоты» протаранил скорую с младенцем в Приморье Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На регулируемом перекрестке в Находке водитель Toyota Wish не пропустил скорую помощь, ехавшую с сиреной и маячками. От столкновения медицинский автомобиль с новорожденным внутри перевернулся. Младенцу оказывают помощь, прокуратура взяла проверку под контроль.

На улице Давыдова 50-летний мужчина напал на 31-летнюю жительницу и попытался совершить действия сексуального характера. Очевидцы скрутили нападавшего и держали до приезда полиции. Пострадавшая госпитализирована, мужчину арестовали на трое суток. Делом займутся следователи.

Во Владивостоке полиция ищет неизвестного, который выстрелил по чужому автомобилю на улице Окатовой из предмета, похожего на пневматическое оружие. Правоохранители узнали об инциденте из публикации в соцсетях и сейчас устанавливают личность участника.

Полиция проводит проверку после публикации в интернете: появилась информация, что в Большом Камне мужчина ударил женщину во время ссоры. Сейчас правоохранители устанавливают личности людей, причастных к этому инциденту.

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