Наши в городе: Виталий Наливкин приехал в Хабаровск «решать проблемы»

Хмурое небо. Сильный дождь, затопленные дороги и тысячи горожан с зонтами. Так выглядел сегодня Хабаровск. Но в центре внимания - Виталий Наливкин, «чиновник» из Уссурийска. Ранее он сообщал своим «избирателям» через социальные сети о том, что едет в Хабаровск «решать проблемы». Слово народный герой, действительно, сдержал. Как-никак глава исполнительного комитета. Господин Наливкин, разгуливающий по центру Хабаровска, сразу попал в объективы камер.

1 августа народный герой встретился с жителям соседнего краевого центра. Фото: @barakuda_usk

Многие узнали звезду интернета и попросили сделать памятный снимок. Сам же Наливкин дерзкой походкой осматривал город. На площади Ленина «чиновник» встретил и своих фанатов, которым удалось пожать руку Наливкину.

Многие горожане узнали "чиновника" из Уссурийска. Фото: @barakuda_usk

- Виталий Наливкин посетил площадь Ленина в Хабаровске, пообщался с жителями города и оценил их активную гражданскую позицию. Дорогие хабаровчане, выражаем вам огромную благодарность за теплый прием. Мы не ожидали что нас встретит так много приветливых людей, - написали в аккаунте barakuda_usk.

Встречей с избирателям Наливкин остался доволен. Фото: @barakuda_usk

Напомним, что Виталий Наливкин - вымышленный чиновник из Уссурийска, которого создал юмористический проект BARAKudа. Видеоролики с Наливкиным и тем, как он «решает» проблемы населения, набирают сотни тысяч просмотров в сети.

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