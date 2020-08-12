Расплата за хайп: мажора на «Лексусе», специально окатившего грязной водой пешеходов, оштрафовали на крупную сумму

Наказание для мажора оказалось довольно суровым. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Советский районный суд Владивостока поставил точку в резонансном деле. На скамье подсудимых – уже известный в городе и за его пределами мажор. 21-летний Александр с дерзкими фотографиями в сети и модной манерой общения прославился в конце июня этого года.

Напомним, что парень колесил по улицам дальневосточной столицы именно в тот момент, когда регион находился во власти стихии. Владивосток в одночасье превратился в городе на воде, улицы затопило, а машины превратились в лодки. Именно в этот день Саша на дорогом внедорожнике был на на перекрестке улицы Русской с проспектом 100-летия Владивостока. Впереди – огромная лужа, справа – несколько человек, которые планировали перейти дорогу. Наш герой набирает скорость и, как итог, люди с ног до головы облиты грязной водой из лужи. Можно было бы предположить, что это случайность, если бы Саша перед тем, как окатить пешеходов, не крикнул: «Бесплатная мойка «лиц». Обо всем произошедшем стало известно благодаря мажору, потому что свой «подвиг» он сам снял на камеру мобильного и разместил в сети.

Видео молниеносно разлетелось в сети. Интернет-сообщество было в гневе. Многие требовали наказать избалованного юнца, который так себя ведет в обществе. Были и те, кто заявил, у парня есть родственные связи в правоохранительном ведомстве, поэтому он окажется безнаказанным. Но последние ошиблись. В отношении мажора был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство». Состоялся суд. Представитель Фемиды назначил суровое для такого административного правонарушения наказание.

- За распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Учитывая, что Александру грозило до 100 тысяч рублей штрафа, суд не был к нему снисходителен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отчим скандального мажора на «Лексусе» из Владивостока оказался с генеральскими погонами - СМИ

Избалованному юнцу было с кого брать пример, ведь родной сын бывшего начальника УМВД некогда избежал наказания в резонансном ДТП [фото, видео]

Мальчик на «Лексусе» специально облил прохожих из лужи во Владивостоке ради ролика в инстаграм

Его быстро нашли в интернете. Вместо лайков он получил ненависть всего города [видео]

«Мальчик на Лексусе» принес извинения жителям Владивостока

Парень, специально обливший грязью прохожих, резко изменил тон высказываний (читать дальше...)

Как накажут водителя «Лексуса», который облил прохожих грязью ради ролика в инстаграм

В полиции рассказали, что его личность уже установлена [подробнее]