Чем гордится Приморье: Птицефабрика Уссурийская и 140 миллионов яиц в год

Команда автопробега добралась до знаменитой Уссурийской птицефабрики. Фото: Александр Хитров.

Команда автопробега «Чем гордится Приморье» на третий день добралась до знаменитой «Птицефабрики Уссурийской». Это главное предприятие по производству куриных яиц в крае, именно здесь производится треть яиц, которые съедают приморцы. А в планах и вовсе занять 70% рынка, гарантировав региону продовольственную безопасность.

Нагрузка на петуха – семь курочек

Нас встречает один из учредителей и по совместительству исполнительный директор Птицефабрики Уссурийская Евгений Разник и просит надеть бахилы, халат и шапочку. На территорию фабрики проезжаем через яму с дизраствором, обеззараживаем колеса. Здесь тоже высокие требования к биобезопасности. Посудите сами, на фабрике около 600 тысяч несушек, которые находятся близко друг к другу. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы в цеха попала какая-нибудь зараза вроде птичьего гриппа.

исполнительный директор Птицефабрики Уссурийская Евгений Разник. Фото: Александр Хитров.

Экскурсия как раз и начинается с такого цеха, где находится одновременно несколько десятков тысяч несушек. Ровные одинаковые стеллажи до потолка, в несколько уровней, и тянутся вдаль на десятки метров. На каждом «этаже» выглядывают любопытные куриные головы. Им по конвейерам подают еду и воду, убирают помет, а главное, постоянно в движении на всех этажах специальные конвейеры с яйцами.

Эти стеллажи - дома для несушек птицефабрики. Фото: Александр Хитров.

Каждая курица в день может снести только одно яйцо. Но в сумме получается столько яиц, что рябит в глазах. Все они со стеллажей стекают на главную конвейерную линию через счетчики, и уже по ней ползут в сортировочный цех, куда мы пойдем чуть позже.

- Тут всем управляет компьютер, - рассказывает мастер бригады, - и корма подает, и вентиляцию открывает и закрывает. Все процессы автоматизированы. Здесь несколько типов вентиляции, компьютер следит за климатом, управляет окнами и так далее. Главная задача – круглый год создавать одинаковые условия, чтобы куры неслись равномерно, одинаково зимой и летом.

Все процессы на птицефабрике автоматизированы. Фото: Александр Хитров.

Птицефабрика – это огромный сложный механизм. Есть здесь родительское стадо, расположенное в трех корпусах на отдельной территории, опять же, в целях безопасности!

- Там в каждую клетку сажают 21 курочку и трех петухов. «Нагрузка» на одного петуха - семь курочек. Они несут яйца, которые отправляют в инкубаторий. Там они проводят 18 дней в инкубационных шкафах и три дня в выводных. Потом отсортировывают петушков, а курочек отправляют «на молодняк». На бригаде молодняка они просидят 14-15 недель, после этого их сажают у нас. То есть в 130-150 дней они начинают нести яйца, - рассказывает сотрудница фабрики.

Команда автопробега анправляется на экускурсию по птицефабрике. Фото: Александр Хитров.

Примерный «стаж» работы каждой курицы – 90 недель, то есть чуть меньше двух лет. Когда яйценоскость падает, и когда уже не выгодно их держать, а корма они съедают больше, чем дают продукции, их заменяют новыми. А из тех, кто вышел на пенсию, получается настоящая вкусная суповая курица - не чета бройлеру, которого и варить толком нельзя. Ее тоже можно найти в магазинах под брендом «Птицефабрика Уссурийская».

Путь яйца

По конвейеру движутся чистенькие, красивые, в основном темно-коричневые яйца. Редко когда попадаются осветленные, но их тут называют браком. Вообще цвет зависит только от кросса - породы кур. Бывает белый, кремовый и коричневый кросс. Сейчас на фабрике только коричневый, был некоторое время белый, но от него уже отказались. Вскоре в магазинах появятся и кремовые яйца от Птицефабрики Уссурийская. Сейчас на выращивании сидят как раз такие куры, которые будут нести красивые кремовые яйца. Правда, их будет немного, ими засадят только один зал. Купили, что называется, попробовать.

По конвееру яйца направляются прямиком в сортировочный цех. Фото: Александр Хитров.

Яйца продолжают двигаться по конвейеру в сторону отверстия в стене, за которой – сортировка. Видно невооруженным взглядом, что размеры у всех разные, их надо разделять по категориям, к которым мы все привыкли в магазинах. Редко попадаются просто гигантские, по 90 граммов и больше – такие откладывают с пометкой «элитное», купить эти «страусиные» яйца можно, как правило, только в дорогих супермаркетах.

В цехе сортировки тоже шумно, но уже не так сильно, нет этого гула от сотни тысяч птиц в одном месте. Зато смеются и разговаривают сотрудницы, наполняются и уносятся коробки, а главное – щелкают сортировальные машинки. Их две, а яйца на них попадают буквально скатившись с большой горки. Тут машина сама распределяет, какое яйцо к какой категории отнести, и раздает продукцию по разным столам. Здесь фасовщицы упаковывают товар, наносят дату и отправляют коробки на склад. Что-то из этой партии попадет на полки магазинов уже сегодня.

Обычно на уссурийской птицефабрике осветленные яйца считаются браком. Фото: Александр Хитров.

- Из фабрики до потребителя – один день. Всегда всем говорю, что мы торгуем диетической продукцией. Просто не пишем на яйце, что оно диетическое. А по факту так и есть. Сегодня снесли – завтра у потребителя, - заявляет Евгений Разник.

В одной только бригаде, работу которой нам удалось посмотреть, производят 143 тысячи яиц в день. В год фабрика выпускает примерно 140 миллионов яиц.

В цехе сортировки машина сама определяет категорию яйца, распределяя их на разные линии упаковки. Фото: Александр Хитров.

От банкротства до лидерства в отрасли

Сама птицефабрика под Артемом еще поздне-советских времен. Это было большое предприятие, которое объединяло две площадки – яичную и бройлерную (позже станет «Михайловским бройлером»). Но это было старое предприятие с древними технологиями. В 2003 году случился кризис, который привел его к банкротству. Фабрика больше чем полгода не работала, людям не платили деньги. Но пришли новые инвесторы, выкупили и вложились в него снова.

- В 2003 году зашли на этот комплекс, когда он был в разоренном состоянии. Выкупили в стадии банкротства. Тут была полная разруха, не платили зарплату людям. Все было разорено, - рассказывает Евгений Разник. – Мы же подняли и развили предприятие, наладили выпуск продукции. За 17 лет - ни одного сбоя.

Он признается, что сельское хозяйство – это всегда сложно. Продукция стоит дешево, себестоимость часто выше, чем закупочные цены. Денег всегда не хватает ни на обновление, ни на развитие. Но новая команда внедряла новые технологии, меняли оборудование, а также сделали важную реорганизацию в схеме продаж – исключили всех посредников-перекупщиков, которые имели неплохую маржу, и стали продавать напрямую.

Фабрику выкупили на стадии банкротства в 2003 году. С тех пор на предприятии не было ни одного сбоя. Фото: Александр Хитров.

В какой-то период фабрика выпускала каждое второе яйцо в Приморье, объем доходил до 200 миллионов штук. Сегодня Птицефабрика Уссурийская также гордится очень высоким показателем яйценоскости – до 96-97%. Это значит, что если курочке положено в месяц выдать 30 яиц, то она примерно столько и произведет, минус 1-2. И это большое достижение и повод для гордости, но не единственный.

- Главное, чем можем гордиться – мы занимаемся тяжелым сельскохозяйственным трудом, который незаметен на первый взгляд, - говорит Разник. - Многие думают, что снести яичко - это легко и просто. На самом деле у нас тут непрерывное производство, которое не останавливается ни на минуту. Круглые сутки, круглый год. И поэтому главная наша гордость это наши люди! Уникальные специалисты на которых держится производство.

Евгений Давыдович признается, что работа тяжелая, не престижная, а зарплаты небольшие. «Это же не блогерство. Когда сидишь в тепле за компьютером и получаешь большие деньги за это».

Труженники птицефабрики - главная гордость на производстве. Фото: Александр Хитров.

Искать сотрудников непросто, автобус предприятия собирает людей на смену из нескольких населенных пунктов. Даже из Романовки приезжают. Получают в среднем 30, иногда до 40 тысяч рублей. Всего здесь трудится более 400 сотрудников.

Сибирские конкуренты, хорошие и не очень

Помимо Уссурийской в Приморье есть еще пара птицефабрик с поголовьем до 100 тысяч кур, принадлежат в основном китайцам. Но это небольшая доля рынка, а в основном все завозное. Причем едет это яйцо издалека. Даже, например, из Тюмени. А стоить в магазинах порой может и дешевле местного. Но гнаться за это дешевизной не стоит, говорит Евгений Давыдович.

- Из Сибири пока доехало до нас, уже прошло полмесяца. Часто их торговые сети потому и продают дешевле, чем нас, потому что срок годности заканчивается, надо скорей избавляться. А наши яйца только-только произведены, еще полежат. Видимо так думают, - сетует Евгений Разник.

По его словам, сейчас именно торговые сети решают, что сколько стоит. Называют закупочную цену, а ты уже решай, поставлять по такой цене или нет. Иногда приходится реально продавать себе в убыток. А в то же время «сибирские» конкуренты идут на хитрость:

- Вот у нас стоит сегодня дата на упаковке 30.09. Это и есть дата, когда снесли яйцо. Ну, возможно, что его снесли вчера, сегодня отсортировали, завтра оно на складе, послезавтра в магазине. Но это свежее яйцо. А что делают поставщики яиц из Сибири? На самом яйце даты нет. Оно только шло сюда дней 15, тут его на складе расфасовали и поставили дату. Но это не дата производства, а дата упаковки на складе во Владивостоке. Такое вот лукавство. Это всегда так. Зато когда мы привозим в магазин яйца, которые упакованы неделю назад, они кривят нос и говорят, что им не надо. И берут сибирские, где дата свежее, а сами яйца… и торговля знает об этом и все равно берет.

Впрочем, есть и объективные факторы, почему сибирские яйца дешевле. В Сибири очень крупные фабрики, выпускающие по несколько миллионов штук яиц в день. Себестоимость меньше, электроэнергия в три раза дешевле, есть кормовые источники, зарплаты ниже.

Как правило, такие фабрики размещают там, где есть большие кормовые запасы, где выращивают пшеницу, например. Сибирь и Алтай - как раз такие регионы.

Приморскому же предприятию приходится завозить корма, например, из Амурской области или Забайкалья, где подешевле.

- Мы бы работали на местных кормах, но они увозятся за границу. Кукуруза, соя – то, что мы готовы есть. Мы готовы курицу кормить кукурузно-соевым рационом. Отличный рацион, и яйцо будет желтенькое, красивое такое и вкусно пахнуть. Но они все вывозят в Китай. И ценник такой «дуровой». Хочешь покупать – покупай, но зачем я тебе буду дешево продавать, я вывезу в Китай дороже. И это очень серьезная проблема. Мы для внутреннего животноводства вынуждены практически по мировым ценам корма покупать.

Но хорошо, что есть поддержка от краевых властей, и она очень серьезная, помогает держаться на плаву. На встрече в Минсельхозе края губернатором была поставлена задача довести производство местного яйца до 70% от объема потребляемого в крае. И это вопрос не только экономики, но и продовольственной безопасности. Поставлена задача развития. Для ее реализации будем проектировать и строить новые производственные мощности, - обещает наш экскурсовод.

На птицефабрике живут порядка 600 тысяч несушек. Фото: Александр Хитров.

Зависим не от импорта, а от экспорта

Напоследок Евгений Разник отвечает на наши самые наивные вопросы. Например, где лучше хранить яйца – в холодильнике или просто в шкафу. Говорит, что если яйцо в магазине было в холодильнике, то стоит так и продолжать его хранить при низкой температуре, иначе оно быстрее испортится. А знали ли вы, что срок годности яйца при обычной температуре - 25 суток?

На вопрос, может ли фабрика выпускать такой популярный на Западе продукт, как «яйцо в бутылке», подтвердил, что это очень удобно, но в Приморье это станет популярным еще очень нескоро.

Уссурийская птицефабрика производит каждое третье яйцо, съедаемое приморцем. Фото: Александр Хитров.

Много вопросов про цены. Евгений Давыдович успокоил, что яйца – самый не дорожающий продукт.

- После вступления в ВТО цены на корма резко рванули вверх до мировых. А внутренние цены на яйцо остались теми же. Я занимаюсь этим больше 15 лет, у меня есть график цен на яйцо за 15 лет. Практически все в одном коридоре. А в 2017 году цены просто обвалились до самого низкого уровня, ниже цен 2010 года, отрасль по стране понесла миллиардные убытки, - говорит Евгений Разник.

Спрос на яйца в Приморье традиционно падает летом. Во-первых, несутся куры в подсобных хозяйствах. Во-вторых, многие люди разъезжаются. Многие летом меняют режим питания. Кроме того, нет летом никаких праздников. В это время фабрике порой приходится продавать яйца дешевле себестоимости. Но ничего не поделаешь, процесс непрерывный.

Путь яйца из птицефабрики на прилавки магазинов занимает всего лишь сутки! Фото: Александр Хитров.

Зато на Новый год и на Пасху всплеск. Обычно это чревато большим количеством нераспроданных яиц.

- Все как сумасшедшие накапливают, все закупаются, и потом сидят на этом яйце, два месяца его продают, переклеивая этикетки. Так что после Нового года и Пасхи надо покупать только наши. Вообще всегда надо покупать только наши... Покупая яйца птицефабрики Уссурийская, ты не только помогаешь обществу, возвращая деньги в бюджет Края, но и заботишься о своем здоровье, потребляя свежий и полезный продукт. Это не патриотизм какой-то, это так и есть, - подводит итог исполнительный директор птицефабрики.

И, конечно же, про качество:

- Все продукцию знают, покупают. Спрос – лучшая гарантия.

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