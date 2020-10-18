Из-за массовой гибели рыбы в приморской реке началось расследование

Специалисты подтвердили мор рыбы в реке Артемовка. Фото: администрация Артема

Специалисты Росрыболовства выясняют причину массовой гибели в реке Артемовка в Приморском крае. Сейчас по факту мора в речных обитателей возбуждено административное расследование. Погибшая рыба направлена на экспертизу. Об этом в своем инстаграме рассказала администрация города Артема.

О массовой гибели рыбы стало известно 16 октября. Очевидцы засняли произошедшее и выложили в социальных сетях. На место выехали представители отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артема и представители территориального отдела. Исследовав реку, специалисты подтвердили факт мора, а также зафиксировали на воде признаки пены. Предполагается, что материалы об этом будут направлены в понедельник, 19 октября, в Росрыболовство и в Росприроднадзор.

Погибшая рыба направлена на лабораторные исследования. Фото: администрация Артема

Кроме этого, место гибели речных обитателей уже обследовано инспектор Росрыболовства, сама погибшая рыба направлена на экспертизу для проведения лабораторных исследовании .

Отмечается, что в Артемовке погибли представители самого распространенного вида пресноводных рыб, а именно красноперка.

По факту произошедшего проходит административное расследование. Фото: администрация Артема

Напомним, в начале октября на берегу Халактырского залива на Камчатке было обнаружено множество мертвых морских обитателей.

Неделю назад вице-президент Российской академии наук (РАН) Андрей Адрианов во время совещания с министром природных ресурсов России Дмитрием Кобылкиным заявил, что гибель морских организмов в Авачинском заливе на Камчатке могла быть вызвана «красным приливом». Доводы ученого во многом подтверждают коллеги из ДВФУ, которые на днях вернулись с камчатской экспедиции. Они также склонны полагать, что причиной гибели бентосных животных стало «вредоносное цветение водорослей».

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