Минченко о выборах губернатора Приморья-2018: во втором туре может выиграть кандидат от КПРФ

СЕГОДНЯ 05:37 2018-09-10T05:49:36+03:00

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Утренний эфир 10 сентября, прежде всего, посвятили итогам воскресных губернаторских выборов в Приморском крае и Восточному экономическому форуму. На тот момент уже было понятно: хоть не все голоса избирателей подсчитаны, но второй тур неминуем. Врио губернатора Андрей Тарасенко получил лишь 46,76 %, не дотянув до пятидесяти, а его основной соперник, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - 24,67%.

Ведущий прямого эфира Константин Терехов напомнил, что такой прецедент со вторым туром в Приморье уже был - в 2001 году, когда губернатором в итоге стал Сергей Дарькин. Его избирательная компания вошла в историю под названием «Нам здесь жить». Тогда мало кому известный Дарькин вышел во второй тур с достаточно низким процентом, но в итоге сумел обогнать системного кандидата Апанасенко.

Утренний эфир на радио "КП"-Приморье" посвятили неожиданному для многих результату воскресных выборовФото: Максим КАВАЛЕРОВ

Известный российский политолог и политтехнолог Евгений Минченко вышел на связь со студией во Владивостоке, при этом прокомментировал первые итоги не только в Приморье:

– Я могу сказать, что наиболее тревожные сигналы были из Хакасии. Хотя мониторинг ситуации говорил и о потенциальных проблемах в Приморском крае. Потому что все-таки волна подтоплений, тайфуны оказали свое влияние на социальное самочувствие жителей Приморского края. Кроме того, во Владимирской области возможен второй тур. И, конечно, в Хабаровском крае, где население несколько устало от своего губернатора. Но я думаю, что Приморский край здесь несколько выделяется, потому что все-таки, в отличие от того же Хабаровского края, Андрей Тарасенко совсем немного не дотянул до 50 процентов. Здесь сыграло протестное голосование против инициатив изменения пенсионного законодательства и, соответственно, против «Единой России» и ее выдвиженца, а не лично против Тарасенко.

В обсуждении этой темы сегодня вместе с Минченко участвовали приморский политолог Павел Наливайко и заместитель генерального директора холдинга «Комсомольская правда», ведущий программы «Внутренняя политика» Роман Карманов. Он прилетел из Москвы во Владивосток на ВЭФ. Сейчас отметил, что пенсионная реформа обсуждалась по всей стране, ее поддержали и главы других регионов.

– Почему же тогда она оказала такое влияние именно на выборы в Приморье? – обратился Карманов к эксперту.

Соведущий прямого эфира на радио "КП"-Приморье" Роман КармановФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

– Приморский край традиционно более оппозиционный, - пояснил Евгений Минченко. - Если мы посмотрим историю голосования, то уровень оппозиционности в среднем выше, чем по стране. Вы тут вспоминали кампанию Сергея Дарькина в начале двухтысячных годов: я имел удовольствие наблюдать за ней, находясь во Владивостоке. Тогда тоже никто не ожидал рывка от малоизвестного кандидата, и, я думаю, что такая объективность приморского избирателя, готовность поменять свою позицию в последний момент - это тоже визитная карточка региона. Во втором туре может даже выиграть кандидат от КПРФ. Сейчас в первую очередь будет борьба за позиции региональных элит. Потому что когда Андрей Тарасенко зашел в регион, то показал себя жестким управленцем, разговаривающим с местными элитами с позиции силы, а не с позиции договоренностей и выстраивания коалиций. Поэтому, я думаю, это – то направление, в котором временно исполняющий обязанности губернатора может усилить свои позиции. И, соответственно, секрет успеха для кандидата от КПРФ – это как раз элитные переговоры. Также многое зависит от позиции кандидатов, которые не вышли во второй тур – кого поддержат они. Хотя надо понимать, что их результат – это голосование не за них лично, а протестное голосование.

По обновленным данным краевого избиркома на 10 часов утра, Тарасенко набрал 46,5 % голосов, Ищенко - 24,6 %. Явка на выборах в Приморском крае составила 30,4 %: традиционно Владивосток оказался аутсайдером.