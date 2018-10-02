Андрей Ищенко подал последний иск в суд из-за отмены итогов выборов губернатора Приморья

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-02T14:50:24+03:00

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Коммунист Андрей Ищенко подал последний судебный иск против аннулирования итогов второго тура губернаторских выборов в Приморье. Кандидат на пост главы региона хочет заставить краевой избирком признать его победившим в голосовании. Однако, по мнению экспертов, такой шаг – самопиар, а иск – фикция, за которой нет желания выиграть дело.

Напомним, что во время прошедшего 16 сентября второго тура выборов губернатора Приморья основное время лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако под утро неожиданно вырвался его оппонент – Андрей Тарасенко. Такой исход не устроил коммуниста, и он четыре дня подряд митинговал у здания администрации Приморья. В результате прибывшие из Москвы члены Центрального избиркома порекомендовали отменить итоги голосования и назначить новые выборы. Однако и здесь члены «красной» партии взбунтовались. Ищенко решил подать в суд на решение москвичей.

Накануне Андрей Ищенко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что от его партии подан уже 41 иск в Приморский краевой суд. К публикации он приложил фотографии последнего заявления.

Копии документов Андрей Ищенко опубликовал на своей странице в Facebook. Фото: официальная страница Андрея Ищенко в Facebook

— В сложившейся ситуации только максимальная гласность и открытость, общественное давление способны вынудить суд принять единственно справедливое решение: обязать Крайизбирком признать меня избранным губернатором. Прошу максимально распространить информацию. Текст иска выкладываю полностью. Полюбуйтесь, как жулики из Крайизбиркома воровали нашу победу. Идём до конца! - написал Андрей Ищенко.

Заключительная страница поданного иска. Фото: официальная страница Андрея Ищенко в Facebook

Спустя несколько часов на сообщение отреагировал приморский адвокат Алексей Клёцкин. В своей публикации он отметил, что в приведенных коммунистом документах не видно обжалования отмены выборов. Прежде всего, там не указаны полные реквизиты оспариваемых правовых актов, которые потом запросят на судебном заседании. По его словам, их можно уточнить в будущем — но это всё время, которого у КПРФ нет.

Юрист также отметил: в документе нет требования установить итоги выборов с учётом исключения «сманипулированных» результатов. То есть, Ищенко почему-то не просит исключить те голоса, которые могли быть накрученными. Хотя изначально «красный» политик требовал именно этого.

— Решение об отмене выборов принято КИК 20.09.18, имеет номер 114/1044 и называется: «О результатах повторного голосования на досрочных выборах Губернатора Приморского края, назначенных на 16 сентября 2018 года». Как видно из иска, документ с такими реквизитами Ищенко не обжалует. А, следовательно, он полностью признает эту незаконную отмену. Признает воровство победы, которая украдена не у него лично, а у сотен тысяч жителей Приморья, отдавших Ищенко мандат доверия, - указал Алексей Клёцкин.

Резюмируя свой разбор, адвокат отмечает, что вероятность отказа в удовлетворении сформулированного таким образом иска - 101 %.

Приморский политолог Павел Наливайко также считает, что история с подачей в суд — популизм и попытка максимально удержать протестное настроение общества. Об этом он рассказал корреспонденту «Комсмольской Правды».

— Сегодня приморские юристы уже разобрали судебные документы и сошлись во мнении, что таким образом в суде не выиграть. В таком случае, если нет цели выиграть дело, то цель такого хода в другом. Значит изначально в задачи пардии входило заявить себя для участия в дальнейших выборах и показать свои претензии на победу в выборной гонке, - отметил политолог.

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