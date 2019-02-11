2019-02-12T08:59:31+03:00
Политика

Приём окончен: в мэры метят Чемерис, Юртаев, Зубрицкий и два Гуменюка

Имя победителя конкурса назовут только в конце марта
Оксана КИСЕЛЁВА
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На должность мэра Владивостока претендуют более 50 человекНа должность мэра Владивостока претендуют более 50 человекФото: Валерия ФЕДОРЕНКО
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Во Владивостоке вечером 11 февраля завершился приём документов от желающих возглавить городскую администрацию. В списке, опубликованном на сайте гордумы, оказался 51 человек – на 22 больше по сравнению с пятницей.

- Как раз сегодня более-менее серьёзные кандидаты выдвинут свои кандидатуры, - прогнозировала в прямом эфире «Что приморцу ХороШоу» политический обозреватель Ольга Кишаковская. – Уже есть фаворит, но это пока ещё неоднозначная кандидатура – и.о. главы администрации Олег Гуменюк. Желающих побороться за этот пост достаточно много. Думаю, что ещё может выдвинуться кто-то из депутатов Законодательного собрания. Хотя понятно, что такие вопросы решаются не на самом конкурсе, а сначала кулуарно.

Из таких сильных фигур сегодня добавились депутат-бизнесмен, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края Игорь Чемерис и заместитель генерального директора «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» Денис Горовчук. Оба участвовали в предыдущей процедуре по избранию мэра Владивостока в конце 2017 года и считались фаворитами. Однако, тогда победил Виталий Веркеенко – впрочем, не проработавший и года в здании на Океанском проспекте, 20.

Кроме Чемериса и Горовчука, второй раз в ту же конкурсную воду хотят войти депутат думы Владивостока и координатор ЛДПР в Приморье Василий Васильев, лидер приморских садоводов и общественный советник губернатора Александр Юртаев.

Из фигур, которые впервые в этом списке и внушают доверие – директор Дальневосточного филиала фонда «Русский Мир» Александр Зубрицкий. В 2008 – 2010 годах он был вице-мэром, а с 2012 по 2014 годы возглавлял департамент образования и науки Приморского края.

В списке из более чем 50 человек бросается в глаза строчка № 44. Там фигурирует человек с фамилией нынешнего и.о. мэра и именем-отчеством «бывшего»: Виталий Васильевич Гуменюк, вице-президент «Дальневосточного центра изучения проблем безопасности». Если бы это были не «полувыборы» в Думе, а масштабная процедура с голосованием избирателей на участках, второй Гуменюк вполне мог бы только за счёт фамилии оттянуть на себя часть голосов у реального претендента.

Теперь идёт проверка всех претендентов на судимость и соответствие поданных документов условиям конкурса. Дальше будет первый этап 12 марта и второй – 18-го. Претенденты расскажут, как собираются изменить и улучшить «город нашенский». Нового мэра Владивостока, как уже сообщала «Комсомольская правда», городские депутаты выберут из финалистов конкурса 28 марта этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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