2019-02-19T16:10:34+03:00
Общество

Олег Гуменюк: я часто ходил с мамой в Покровский парк и покупал там коктейль

Теперь и.о. мэра Владивостока обустроит парк в интересах людей и собак
Оксана КИСЕЛЁВА
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В детские годы Олега Гуменюка подростки пили исключительно молочные коктейли. Фото: pixabay.comВ детские годы Олега Гуменюка подростки пили исключительно молочные коктейли. Фото: pixabay.com
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На своей первой пресс-конференции в должности и.о. мэра Владивостока Олег Гуменюк не только рассказал о своей работе с губернатором Олегом Кожемяко и бывшим градоначальником Владимиром Николаевым, но и поделился планами обустройства новой столицы ДФО.

И.о. мэра Владивостока на своей первой пресс-конференции Фото: vlc.ru

И.о. мэра Владивостока на своей первой пресс-конференцииФото: vlc.ru

- Я всю жизнь мечтал возглавлять городскую администрацию, - ответил Гуменюк на вопрос корреспондента «Комсомольской правды». – Всегда хочется сделать что-то такое, чтобы сказали – не зря родился на свет. Дом я уже построил, детей вырастил, деревья посадил. Есть время дальше помочь чем-то.

И это, как выяснилось, не только ремонт дорог, строительство 9 детских садов, покупка новых автобусов и снос незаконных построек на Спортивной набережной. Одна из задач этого года – передать земельный участок в Покровском парке в собственность города, а потом благоустроить. Это будет единый комплекс с Покровским кафедральным собором, храмом святого Иоанна Кронштадтского и зонами отдыха горожан.

Покровский парк Владивостока. Фото: vl.ru

Покровский парк Владивостока. Фото: vl.ru

Как человек физически активный, Гуменюк заверил, что в парке обязательно появятся спортивные площадки. И детские – тоже.

- У епархии всё-таки нет средств на содержание, и мы не можем им помочь, пока не перейдёт в собственность та территория, которую мы на следующей неделе поделим. Естественно, вся концепция исторических памятников останется такой, как видит епархия. А на наши плечи упадёт та большая территория, где мы сейчас делаем эскизный проект и где будут именно зоны прогулки. Мы понимаем, что надо предусмотреть и зоны выгула собак, чтобы не мешало санитарным зонам. А там, где были захоронения, - естественно, никаких прогулок: можно будет просто пройти по дорожке и посидеть, - отметил глава городской администрации, пока ещё работающий в статусе и.о. мэра.

- Это будет территория именно для отдыха - чтобы мамы могли погулять с детишками маленькими. Многие ведь в хорошую погоду через Покровский парк ходят. Я сам жил в детстве на Комсомольской и с мамой всегда ходил по парку: приятно было зайти в небольшое кафе, брали коктейль и шли домой, - заодно поделился воспоминаниями Олег Гуменюк.

Начнётся благоустройство с обрезки деревьев, восстановления дорожек и забора.

Покровский парк Владивостока. Фото: vl.ru

Покровский парк Владивостока. Фото: vl.ru

Представители епархии обсуждают с Олегом Гуменюком судьбу Покровского парка Фото: vlc.ru

Представители епархии обсуждают с Олегом Гуменюком судьбу Покровского паркаФото: vlc.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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