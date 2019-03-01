Полетят головы: в Большом Камне накажут за халатность всех, кто не обращал внимания на выходки пятиклассника

Уголовное дело о халатности возбудили следователи после инцидента в школе Большого Камня.

Напомним, в конце февраля в одной из школ Большого Камня разгорелся настоящий скандал. Разъярённые родители устроили самосуд над пятиклассником, который обижал их детей. Отец одной из учениц окунул школьника головой в унитаз.

Об этом деле много говорили и много писали, и все склонялись к одному: мальчишка, резавший чужие куртки и избивающий слабых – сам довёл до такого решения конфликта. Теперь отвечать за свои действия (или бездействие) придётся не только мужчине, который поднял руку на ребёнка, но и всем тем, кто потворствовал мальчишке творить беспредел.

- Возбуждено уголовное дело по факту халатности органов профилактики. Отвечать будет не только школьное руководство, но и все причастные к делу. Конкретным лицам предъявят обвинения в ходе следствия, - сообщил корреспонденту «Комсомолки» Сергей Педорич, помощник руководителя следственного управления СК по информационно-статистическому обеспечению.

Впрочем, проверки в Большом Камне сейчас идут одна за другой. Краевая администрация сообщила, что ситуацию на контроль взял департамент образования и науки. В мэрии Большого Камня уточнили, что начальник управления образования города также выехала в эту школу, на месте проясняет ситуацию. Также, по факту причинения пятикласснику телесных повреждений проводит проверка прокуратура.

Директора школы временно отстранили, в классе сменился классный руководитель. Известно, что пострадавший Олег Р. вместе с опекуном посещает психолога.

Отметим, что, согласно 293 статье УК РФ, халатность наказывают штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», инцидент произошёл ещё 20 февраля. Тогда разъярённый родитель пятиклассницы окунул её же одноклассника несколько раз головой в унитаз. После этого у ребёнка обнаружили сотрясение мозга, а мужчина стал фигурантом уголовного дела.

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