Приморский школьник, которого разозлённый мужчина окунул в унитаз, теперь терроризирует не только детей

Пятиклассник Олег Р., которой совсем недавно стал одним из героев неприятной туалетной истории, теперь переключился на взрослых жителей Большого Камня. Судя по всему, инцидент никак не повлиял на мировоззрение мальчика. В школу он временно не ходит из-за травмы головы, а вот на улице его видят почти каждый день. Ребёнок бросает в прохожих «бомбочки», громко матерится и допоздна гуляет с товарищами постарше. О том, что происходит в Большом Камне после громкой истории, - в материале «Комсомольской правды».

Инцидент, который прогремел на всю страну, случился 20 февраля. Каждый день история обрастает новыми подробностями. Всё началось с того, что родитель пятиклассницы не смог совладать с собой и окунул её одноклассника Олега Р. головой в унитаз. Медики диагностировали у ребёнка черепно-мозговую травму, а Сергей Козлов теперь стал фигурантом уголовного дела о нанесении побоев. Сейчас мужчину уже выпустили из изолятора временного содержания, он находится дома вместе со своей семьёй - женой и четырьмя детьми. А вот малолетний хулиган, кажется, даже и не осознаёт всю серьёзность ситуации.

В этот же день, когда в школе №2 произошла жуткая история с туалетом, мальчика видели на улице. По внешнему виду ребёнка было совсем незаметно, что сегодня утром он получил сотрясение головного мозга. Мальчик как всегда находился в окружении старших товарищей, а завидев маму одного из своих одноклассников и вовсе принялся выкрикивать нецензурные выражения. При этом, ребёнок абсолютно не смущался ни взрослых, ни других детей. Одна из родительниц сняла подростка на камеру мобильного телефона. На видео Олег Р. - тот, что ниже всех ростом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/693295" frameborder="0"></iframe> Одна из родительниц сняла «избитого» Олега Р., когда он гулял со старшими друзьями. Маленький мальчик в красно-белой шапке - тот самый буйный пятиклассник..

Как выяснилось, у пятиклассника есть не только враги, но и друзья. Его и одну из учениц 5 «Б» класса связывают тёплые отношения. Взрослые называют это «любовью», а сам Олег Р. зовёт Оксану П. своей девушкой. После того, как мальчик стал «жертвой» туалетной истории, именно ей он изливал душу в SMS. Школьник придумал душераздирающую историю о том, что в эту минуту ему предстоит пережить сложнейшую операцию, от которой зависит вся его жизнь. По его версии, всё это - последствия избиения в туалете. Безусловно, после таких сообщений хрупкое девичье сердце наверняка растаяло.

На самом же деле мальчик ни секунды не оставался в больнице. После того, как медики диагностировали и зафиксировали его повреждения, он благополучно отправился на улицу. Более того, по неподтверждённым данным, медицинский работник, которая делала мальчику снимки, вовсе опровергла все слова о его травмах.

Скриншот одного из чатов в WhatsApp.

Теперь пока Сергей Козлов дожидается наказания, Олег Р. беспечно проводит время на улице. У мальчика новая забава - обкидывать прохожих «бомбочками» и пугать пожилых людей. На замечания взрослых пятиклассник не реагирует пуще прежнего, а окунуть его головой в унитаз ещё раз теперь хочет чуть ли не каждый житель Большого Камня. Школьника по-прежнему часто видят возле местных общежитий в районе улицы Маслакова. Там он допоздна проводит время со своими старшими товарищами.

Комментарий одной из жительниц Большого Камня. Фото: скриншот.

Олег Р. и ранее вёл такой же образ жизни. В конце прошлого года пятиклассник пришёл в школу с ножом. Откуда у 11-летнего ребёнка холодное оружие, и зачем он носит его с собой - непонятно. Известно, что после этого куртки многих детей оказались изрезаны и порваны.

Ещё один вопиющий случай, автором которого стал Олег Р., зашевелит волосы на голове у любого человека. Школьник облил ноги своего сверстника керосином, а после - поджёг. Родители мальчика написали заявление в полицию, а Олега Р. после этого поставили на учёт в отдел по делам несовершеннолетних. Далее заявлений в его адрес не убавилось, а наоборот - стало больше. Вот только по неизвестны причинам до места назначения они так и не доходили.

Заявления, написанные в школе, до директора Татьяны Ковровой тоже так и не дошли. Фото: скриншот.

В понедельник, 25 февраля, в школе №2 в Большом Камне произошёл пожар. В шахте тлел мусор на площади четыре квадратных метра. По предварительной информации, что-то горящее в шахту закинули два мальчика лет 11-12. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения. В том, что Олег Р. может быть как-то причастен к поджогу, не сомневается ни один житель города.

Редакция «Комсомольской правды» продолжает следить за развитием событий. Запись программы «Особый случай» на радио «КП» по поводу событий в Большом Камне можно посмотреть по ссылке.

КСТАТИ

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