Детский психиатр рассказал, как можно было избежать конфликта в приморской школе

Можно ли было как-то предотвратить возникновения туалетного скандала в средней школе №2 Большого Камня? Свои мнения по этому вопросу в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» высказали руководитель владивостокского отделения движения «Матери России» Анна Ганжа, главный врач краевой детской психиатрической больницы Анастасия Горохова и директор спортивно-патриотического клуба «Юный динамовец» Владимир Шипунов.

Напомним, пятиклассник Олег Р. (Имя изменено - прим. ред.) с первого класса терроризирует не только своих одноклассников, но и других школьников. Мать мальчика лишена родительских прав и проходит по делу об убийстве, отец давно убит. Воспитанием школьника занимается бабушка, которой совсем нет дела до внука. Последний раз жертвой малолетнего хулигана стала его же одноклассница: он ударил её в живот, и девочка с подозрением на разрыв селезенки вынуждена была отправиться на обследование во Владивосток.

Родители одноклассников нерадивого хулигана до этого не раз обращались в полицию, но ничего не происходило. Во вторник, 19 февраля, родители написали на Олега Р. коллективную докладную на имя директора - ответа и каких-либо действий снова не последовало. Утром следующего дня группа родителей отыскала пятиклассника, пришедшего на уроки. Папа одного из детей взял Олега Р. за шкирку и затащил в школьный туалет. Там ребёнка и попытались научить уму-разуму путем приобщения к водным процедурам, окунув его головой в унитаз. В процессе у школьника из носа пошла кровь, а позднее медики диагностировали черепно-мозговую травму, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении мужчины. Позднее мужчина и вовсе был арестован. Эту информацию подтвердила его супруга.

Анна Ганжа и Анастасия Горохова в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье».

Сегодня, 22 февраля, в эфире программы «Особый случай» на радио «Комсомольская правда» - Приморье» главный врач краевой детской психиатрической больницы Анастасия Горохова твердо заявила, что относится к тем специалистам, которые в данном случае всё равно будут стоять на защите ребёнка.

- У мальчика есть явные проблемы органического характера, а ещё накладывается отпечаток в виде семьи, в которой он вырос. Есть такое понятие, как синдром раздражительной слабости: чем больше напряжение - тем хуже ведет себя ребенок.

По словам психиатра, этот синдром и проявился в ситуации, когда взрослый мужчина начал с ним разговаривать, а в ответ услышал отборную ругань.

- Я вам могу сказать, что у меня сотрудники периодически ходят с синяками, потому что сидящий на консультации ребёнок пытается рукой и ногой ударить специалиста. Для этого ребенка это часть проявления его органического фона, то что мы называем снижением волевых функций. Так дети «просят» медицинской помощи. У них идут импульсы и нет структуры, которые позволяют эти импульсы удержать. Это называется социализированное расстройство поведения.

По словам Анастасии Гороховой, есть определенный алгоритм работы с такими детьми.

- Надо было довести до конечного результата обращения в ПДН и ОДН, чтобы в отношении этого ребёнка после проведения беседы были сделаны выводы, на основании которых его бы изъяли из семьи и того общества, которое его окружает. Поместили в реабилитационный центр, где с ним бы отработали психологи и смогли бы определить степень его проблем: нужно ли ему только психологическая помощь, или еще необходима медицинское вмешательство. Ребенок, про которого мы все говорим, просто кричал о помощи. Я могу с вероятностью в 100% предположить, что у него есть органическая проблема. В моменты, когда появляются нейрофизиологические перехлёсты, ребёнок не может контролировать своё поведение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/693439" frameborder="0"></iframe> Особый случай: Можно ли было избежать скандала в средней школе Большого Камня? (хайлайты).

Директор спортивно-патриотического клуба «Юный динамовец» Владимир Шипунов, в свою очередь, отметил, что в качестве действенного способа предотвращения развития конфликта могло стать приобщение парня к спорту.

- Вообще можно было провести классное и школьное собрание, чтобы его можно было выслушать, то есть задействовать все школьные методы и средства, чтобы повлиять на него. С ним должен был работать психолог, в конце концов, все же знали про то, что он проблемный ребёнок. Его вполне можно было отдать в спорт, ведь физическая нагрузка помогает выплеснуть отрицательную энергию. При этом нужно понимать, что ему не нужна самооборона. Его надо задействовать в таких видах спорта, где надо тратить большое количество энергии: футбол, легкая атлетика. Я думаю, ребёнок бы мог встать на правильный путь развития.

С мнением Владимира Шипунова согласна и руководитель владивостокского отделения движения «Матери России» Анна Ганжа, но при этом она отметила, что именно из-за недоработки педагогов не произошло нормальной социальной адаптации проблемного пятиклассника.

- Спорт, конечно, помог бы. Да вот только кто его туда направил? Здесь опять недоработка педагогов, которые с ним находятся постоянно и прекрасно видят, что проблема зреет, но надеются на то, что всё само разрешится. Но ситуация дошла до того, что по другому уже родители ничего другого сделать не могли. Им неоткуда было ждать помощи, именно поэтому они и взяли инициативу в свои руки. Это опять вопрос бездействия системы. И вот сейчас они привлекли внимание к этой проблеме, обратили взоры общественности на то, к чему приводит попустительство со стороны ответственных лиц. Если бы над этой ситуацией работали педагоги и органы опеки, конфликта можно было избежать.

Запись программы «Особый случай» на радио «КП» по поводу событий в Большом Камне можно посмотреть по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Родители на допросе, а малолетний бунтарь на улице с разбитой головой: как изменилась жизнь образцовой школы в Приморье после туалетного скандала

В Приморье родители обиженных детей устроили пятикласснику самосуд, окунув его головой в унитаз

История с самосудом в школьном туалете обрастает новыми подробностями - уголовных дел становится всё больше

Директора приморской школы, где ученика окунули головой в унитаз, отстранили от работы

В Приморье возбуждено уголовное дело по поводу самосуда в школьном туалете