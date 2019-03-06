2019-03-06T07:58:38+03:00
Происшествия

В Республике Корея огласили приговор морякам-авантюристам с танкера «Палладий»

Судовладелец, капитан и ещё три члена экипажа из Приморья получили реальные сроки за сопротивление властям порта Пусан при попытке вырваться в открытое море
Максим КАВАЛЕРОВ
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Танкер «Палладий» томится в чужом порту с середины лета 2018-го. Его изначально арестовали за долги, а затем ко всем бедам добавилась эпопея с неудавшимся побегом. Фото: Fleetphoto.ru/ Eugene IronТанкер «Палладий» томится в чужом порту с середины лета 2018-го. Его изначально арестовали за долги, а затем ко всем бедам добавилась эпопея с неудавшимся побегом. Фото: Fleetphoto.ru/ Eugene Iron
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Суд в Республике Корея сегодня огласил приговор в отношении пятерых моряков с танкера «Палладий», принадлежащего компании «Дальтранс» (порт приписки - Владивосток). Информацию об этом подтвердили в генеральном консульстве РФ в Пусане и в Дальневосточном отделении Российского профсоюза моряков (РПСМ).

Владелец нефтеналивного судна Андрей Андреев по приговору суда получил 2,5 года заключения. Капитан отсидит за решёткой один год. Ещё три члена экипажа - по 10 месяцев. Стармех получил условный срок. Впрочем, за неделю защита моряков имеет возможность подготовить апелляцию. А сотрудники российского генконсульства следят за ситуацией и в любой момент готовы посетить подсудимых.

«Комсомольская правда» напоминает: в августе 2018 года экипаж во главе с прибывшим в Корею судовладельцем предпринял настоящую авантюру - пытался вывести «Палладий» из порта Пусан, где он стоял под арестом за долги, в открытое море. Сумма задолженности за судоремонт составляла 200 тысяч долларов. Чтобы остановить дерзких моряков, портовые власти южнокорейского мегаполиса подняли в воздух вертолёт со спецназом. Затем, в течение полугода, несколько моряков и судовладелец, причастные к сопротивлению силовикам, содержались в следственном изоляторе. Оставшиеся члены экипажа в статусе свидетелей остались на судне. Компания «Дальтранс» уже не могла себе позволить содержать танкер в иностранном порту, поэтому моряки остались без электроснабжения и провизии и буквально побирались в порту, напоминает «КП». Лишь нескольких членам экипажа удалось вырваться из-под ареста и вернуться в Приморье, в Находку.

Председатель Дальневосточного профсоюза моряков Николай Суханов и второй помощник капитана арестованного судна Александр Замшин. Ему удалось выйти из этой истории невредимым. Фото: Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА

Председатель Дальневосточного профсоюза моряков Николай Суханов и второй помощник капитана арестованного судна Александр Замшин. Ему удалось выйти из этой истории невредимым.Фото: Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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