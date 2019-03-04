Путину передали 100 000 подписей в защиту косаток из приморской «китовой тюрьмы»

«Гринпис России» передали Владимиру Путину петицию в защиту косаток из «китовой тюрьмы». Обращение уже подписали более 120 тысяч человек.

Как писала «Комсомолка», скандалы вокруг «китовой тюрьмы» в бухте Средняя не утихают с конца 2018 года. Зоозащитники обнаружили там более сотни морских млекопитающих, которых хотели продать в Китай. Содержатся косатки и белухи в ужасных условиях: маленькие и грязные бассейны, а также полнейшая антисанитария. История привлекла внимание общественности чуть ли не со всего мира: в защиту животных даже выступили Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.

К истории, само собой, подключился и «Гринпис России». Два месяца назад они создали петицию с требованием освободить узников «китовой тюрьмы». Обращение собрало уже более 120 тысяч подписей. Первую сотню уже отправили в администрацию президента.

Это, впрочем, лишь малая часть людей, желающих скорейшего разрешения проблемы. «Зеленые» отметили, что на различных платформах по всему миру собрали уже более миллиона подписей за освобождение белух и косаток. В защиту морских млекопитающих выступили активисты из Австрии, Германии, Польши и других стран.

По всему миру собрали уже более миллиона подписей в защиту узников бухты Средняя. Фото: greenpeace.ru

Стоит отметить, что Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта решить судьбу узников бухты Средняя. Несмотря на то, что срок ультиматума истек, чиновники до сих пор не дали никакого ответа. Косатки и белухи по-прежнему содержатся в тесных вольерах – при том, что многие животные уже серьезно заболели.

– К сожалению, мы так и не получили ответа на предложение помощи по улучшению условий содержания косаток и белух ни из Минприроды, ни от властей Приморского края. Жизнь и здоровье пленных животных по-прежнему в опасности, отловщики продолжают «адаптировать» китов к жизни в неволе и утверждать, что вылов и экспорт абсолютно легальны. Такое ощущение, что поручение президента, решения Госдумы и Минприроды находятся в одном измерении, а отловщики и стоящие за ними чиновники - в другом, – посетовал руководитель отдела исследований Greenpeace Оганес Таргулян.

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