2019-04-05T07:12:52+03:00
Общество

Океанолог Жан-Мишель Кусто прибыл в Приморье, чтобы помочь косаткам из «китовой тюрьмы»

Он вместе со специалистами два дня проведет в бухте Средняя
Артём КАБАНКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Жан-Мишель Кусто с группой специалистов помогут в реабилитации косатокЖан-Мишель Кусто с группой специалистов помогут в реабилитации косатокФото: Екатерина ИВАНОВА
Изменить размер текста:

Сегодня в Приморье прибыл французский океанолог Жан-Мишель Кусто. Он вместе с командой специалистов намерен посетить «китовую тюрьму» в бухте Средняя – и оценить состояние косаток и белух.

Международная команда экспертов вместе с российскими учеными намерена заняться реабилитацией морских млекопитающих. Сегодня ученые остановятся во Владивостоке, а завтра отправятся в бухту Средняя на два дня.

Кусто вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко провел небольшой брифинг для представителей СМИ. Ничего конкретного Жан-Мишель, правда, не сказал. Оно и понятно: в «китовой тюрьме» он еще не был, местных косаток и белух видел только на фото.

– Наша команда будет работать с местными специалистами, предоставит им наш опыт. Нам нужно понять, что вообще происходит в бухте Средняя, как чувствуют себя животные, в каком они состоянии. Потом уже можно будет говорить о каких-то планах на будущее, - рассказал Жан-Мишель Кусто.

У французского океанолога - большой опыт в реабилитации мормлеков. Фото: sonicsea.org

У французского океанолога - большой опыт в реабилитации мормлеков. Фото: sonicsea.org

Олег Кожемяко, в свою очередь, рассказал о перспективах бухты Средняя. По его словам, бывшую «тюрьму» уже готовятся переделать в центр реабилитации. Он действительно нужен – на берега Приморья нередко выбрасывает больных или раненых морских млекопитающих, и их где-то нужно выхаживать.

– В бухте уже есть вся необходимая инфраструктура, которую нужно просто улучшить. Ранее там находился центр, в котором лечили ластоногих. Так что у местных сотрудников есть необходимый опыт. Косаток, которые сейчас там содержатся, будем реабилитировать. У Жана-Мишеля есть богатый опыт в этой сфере. Сейчас нам нужно понять, когда можно будет выпустить косаток, как они будут себя вести, оценить стоимость всего процесса, - пояснил губернатор.

Помогать иностранным ученым будут сотрудники ТИНРО-Центра и Минприроды, а также ученые российских институтов. Олег Кожемяко добавил, что процесс реабилитации займет длительное время. Рассчитывать на то, что косаток отпустят в море в ближайшее время, не стоит.

Как писала «Комсомолка», скандалы вокруг «китовой тюрьмы» в бухте Средняя возле Находки не утихают с конца 2018 года. Там содержатся более сотни морских млекопитающих, которых хотели продать в Китай. Живут косатки и белухи в ужасных условиях: маленькие и грязные бассейны, а также полнейшая антисанитария. 22 марта этого года хозяева «китовой тюрьмы», губернатор и ученые подписали соглашение о дальнейшей судьбе животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жан-Мишель Кусто в пятницу посетит «китовую тюрьму» в Приморье

В команде Жана-Мишеля Кусто – специалисты по реабилитации китообразных и возвращению их в естественную среду. Это люди, которые имеют опыт, которого нет у российских специалистов (подробности)

Белух и косаток в «китовой тюрьме» переведут в просторные вольеры

97 косаток и белух в бухте Средней уже прошли медицинский осмотр, и вскоре им предстоит расселение. Останутся там же, но в более комфортных условиях (подробности)

Кусто: спасение животных из «китовой тюрьмы» займет годы

Судьбой белух и касаток, которые оказались в «китовой тюрьме» в Приморье заинтересовался известный исследователь океанов Жан-Мишель Кусто. Он прибыл в Россию и уже провел встречу с министром природы РФ Дмитрием Кобылкиным (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт о демографии: Горожане сориентированы на то, чтобы дать путевку в жизнь меньшему числу детей
Завсектором изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель прокомментировал «Комсомолке» данные вице-премьера Голиковой о превышении смертности над рождаемостью
Новости 24
Ревность стала причиной жестокого убийства в Приморье
Перелом носа и ушибы лица: серьезная авария произошла во Владивостоке
Владивостокские дороги приведут в порядок
В Приморье прохожие нашли малыша, выброшенного в кусты
Житель Уссурийска украл автомобиль и решил сдать его на металлолом
Определены три самых аварийных перекрестка во Владивостоке за 2018 год
Очередной циклон принесет в Приморье осадки в виде дождя и снега
Телевышке на Орлиной сопке вернут освещение
Социологический опрос покажет, насколько жители Владивостока довольны общественным транспортом
«Дети войны» в Приморье начали получать первые выплаты
Житель Владивостока превратил свой внедорожник в груду металлолома
В магазины Приморья завезли дешевую красную рыбу и кальмара
Огнеборцы Приморья спасли из полыхающего дома женщину
У приморцев за долги отбирают квартиры и автомобили
Российская компания пыталась вывезти в Китай 12 тонн шкур ондатры
Сегодня в Приморье вечером пройдет небольшой дождь
Президент России уволил руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю и его заместителя
Во Владивостоке автомобиль едва не ушел под землю из-за порыва трубы
В Артеме на ремонт восьми улиц потратят 176 миллионов рублей
Приморские энергетики ведут подготовку энергообъектов к следующей зиме
Экс-главу лесного департамента Приморья подозревают в получении огромной взятки
Дорогу на Снеговой Пади перекроют на полтора месяца
В Приморье взорвался и сгорел лесовоз
Приговор экс-мэру Владивостока огласят еще через неделю
В Приморье создадут центр реабилитации для морских млекопитающих
Сегодня во Владивостоке потеплеет до +12 °C
В Приморье появился новый директор департамента градостроительства
В конце рабочей недели Приморье окажется во власти циклона
Уже 13 приморцев пострадали от укусов клещей