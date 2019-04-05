Океанолог Жан-Мишель Кусто прибыл в Приморье, чтобы помочь косаткам из «китовой тюрьмы»

Сегодня в Приморье прибыл французский океанолог Жан-Мишель Кусто. Он вместе с командой специалистов намерен посетить «китовую тюрьму» в бухте Средняя – и оценить состояние косаток и белух.

Международная команда экспертов вместе с российскими учеными намерена заняться реабилитацией морских млекопитающих. Сегодня ученые остановятся во Владивостоке, а завтра отправятся в бухту Средняя на два дня.

Кусто вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко провел небольшой брифинг для представителей СМИ. Ничего конкретного Жан-Мишель, правда, не сказал. Оно и понятно: в «китовой тюрьме» он еще не был, местных косаток и белух видел только на фото.

– Наша команда будет работать с местными специалистами, предоставит им наш опыт. Нам нужно понять, что вообще происходит в бухте Средняя, как чувствуют себя животные, в каком они состоянии. Потом уже можно будет говорить о каких-то планах на будущее, - рассказал Жан-Мишель Кусто.

У французского океанолога - большой опыт в реабилитации мормлеков. Фото: sonicsea.org

Олег Кожемяко, в свою очередь, рассказал о перспективах бухты Средняя. По его словам, бывшую «тюрьму» уже готовятся переделать в центр реабилитации. Он действительно нужен – на берега Приморья нередко выбрасывает больных или раненых морских млекопитающих, и их где-то нужно выхаживать.

– В бухте уже есть вся необходимая инфраструктура, которую нужно просто улучшить. Ранее там находился центр, в котором лечили ластоногих. Так что у местных сотрудников есть необходимый опыт. Косаток, которые сейчас там содержатся, будем реабилитировать. У Жана-Мишеля есть богатый опыт в этой сфере. Сейчас нам нужно понять, когда можно будет выпустить косаток, как они будут себя вести, оценить стоимость всего процесса, - пояснил губернатор.

Помогать иностранным ученым будут сотрудники ТИНРО-Центра и Минприроды, а также ученые российских институтов. Олег Кожемяко добавил, что процесс реабилитации займет длительное время. Рассчитывать на то, что косаток отпустят в море в ближайшее время, не стоит.

Как писала «Комсомолка», скандалы вокруг «китовой тюрьмы» в бухте Средняя возле Находки не утихают с конца 2018 года. Там содержатся более сотни морских млекопитающих, которых хотели продать в Китай. Живут косатки и белухи в ужасных условиях: маленькие и грязные бассейны, а также полнейшая антисанитария. 22 марта этого года хозяева «китовой тюрьмы», губернатор и ученые подписали соглашение о дальнейшей судьбе животных.

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