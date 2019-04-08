Косаток и белух из приморской бухты Средняя отпустят на волю

Всех косаток из «китовой тюрьмы» в приморской бухте Средняя выпустят на свободу. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В минувшие выходные бухту Средняя посетила международная команда ученых во главе с Жаном-Мишелем Кусто. Специалисты вместе с российскими учеными изучили состояние косаток и белух, которые содержатся в «китовой тюрьме». Итоги визита оказались не самыми удручающими. Как рассказал замдиректора Всероссийского научно-исследовательског института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков, серьезные проблемы выявили только у некоторых животных. У одном косатки есть проблема с зубом, у некоторых белух – с кожей. Но в целом ситуация далека от катастрофической.

Вместе с учеными в «китовой тюрьме» побывал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Сегодня он заявил, что по итогам визита ученых принято решение освободить косаток.

– Это принципиальное решение: выпустить животных в естественную среду. Наша цель – освободить всех морских млекопитающих. Ученые из команды Кусто и наши ученые определят, когда и каких животных можно выпускать, – рассказал он сегодня на пресс-конференции.

Сегодня Олег Кожемяко и Жан-Мишель Кусто провели небольшую пресс-конференциюФото: Оксана КИСЕЛЁВА

Губернатор добавил, что в бухте Средняя создадут реабилитационный центр для морских животных, где будут выхаживать раненых и больных животных. Первыми его «клиентами» будут косатки, которых не получится адаптировать. Для них в бухте Средняя создадут условия, максимально приближенные к естественной среде.

– Конечно, это довольно затратное предприятие – даже содержание косаток обходится в копеечку. Работа предстоит сложная. Но мы готовы это сделать, – рассказал Олег Кожемяко.

Какая-то конкретика появится уже в мае.

Создание реабилитационного центра, по мнению Жана-Мишеля Кусто, станет прорывным проектом. Если его успешно реализовать, Россия станет отличным примером того, как нужно обращаться с морскими млекопитающими.

В бухте Средняя создадут реабилитационный центрФото: Оксана КИСЕЛЁВА

Как писала «Комсомолка», скандалы вокруг приморской бухты Средняя не утихают с конца 2018 года. Там содержатся более сотни морских млекопитающих, которых хотели продать в Китай. Живут косатки и белухи в ужасных условиях: маленькие и грязные бассейны, а также полнейшая антисанитария. Сейчас эту ситуацию планируют в корне изменить. 22 марта этого года хозяева «китовой тюрьмы», губернатор и ученые подписали соглашение о дальнейшей судьбе животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Океанолог Жан-Мишель Кусто прибыл в Приморье, чтобы помочь косаткам из «китовой тюрьмы»

Международная команда экспертов вместе с российскими учеными намерена заняться реабилитацией морских млекопитающих. Сегодня ученые остановятся во Владивостоке, а завтра отправятся в бухту Средняя на два дня (подробности)

Белух и косаток в «китовой тюрьме» переведут в просторные вольеры

97 косаток и белух в бухте Средней уже прошли медицинский осмотр, и вскоре им предстоит расселение. Останутся там же, но в более комфортных условиях (подробности)

Кусто: спасение животных из «китовой тюрьмы» займет годы

Судьбой белух и касаток, которые оказались в «китовой тюрьме» в Приморье заинтересовался известный исследователь океанов Жан-Мишель Кусто. Он прибыл в Россию и уже провел встречу с министром природы РФ Дмитрием Кобылкиным (подробности)