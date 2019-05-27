Адвокат отловщиков: незамедлительный выпуск узников «китовой тюрьмы» в Приморье может привести к их гибели

На Дальнем Востоке продолжается судебное разбирательство по поводу выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы». Напомним, что морские млекопитающие содержатся в адаптационном центре в бухте Средняя в Ливадии. В народе это место прозвали «китовой тюрьмой», в которой на данный момент живут 10 косаток и 87 белух.

Представитель компаний-отловщиков во время судебного заседания сказал, что незамедлительный выпуск косаток и белух в естественную среду обитания сопряжен с высокой вероятностью их гибели. Таково мнение специалистов в области морских млекопитающих. Якобы животные привыкли к искусственному питанию и людям.

У всех узников "китовой тюрьмы" в марте взяли анализы и в целом исследовали здоровьеФото: primorsky.ru

К тому же, добавил адвокат Вадим Говоров, косатки и белухи были выловлены на законных основаниях. Отобрать животных у владельцев, которые содержали морских млекопитающих, нарушает гражданское законодательство.

- Президент, его пресс-секретарь и министр природных ресурсов России не раз высказывались о том, что животных надо выпускать. Эти заявления формируют мнение, что косаток и белух скоро отпустят. Мы даже часто слышим вопрос: «А что, их еще не выпустили?». Общаясь с представителями компаний-отловщиков и экспертами, которые с ними работают, мы знаем, что животных отпускать не собираются, считая морских млекопитающих своей собственностью. Отдавать косаток и белух не планируют, пока не будет соответствующего судебного решения. И в принципе, компании-отловщики правы, потому что в правовом государстве вопросы собственности решаются юридически, а не политически, - прокомментировал Дмитрий Лисицын, глава организации «Экологическая вахта Сахалина».

На каждую особь составят подробную анкету о состоянии здоровья. Фото: Глеб Ильинский.

Стоит отметить, что представитель компаний-отловщиков считает, что их вины здесь нет, и нужно выяснять: кто выдал разрешения на вылов косаток и белух. Следующее судебное заседание по «китовой тюрьме» состоится 28 мая в 10:00 утра.

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