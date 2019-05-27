2019-05-27T12:34:27+03:00
Общество

Адвокат отловщиков: незамедлительный выпуск узников «китовой тюрьмы» в Приморье может привести к их гибели

Вадим Говоров также подчеркнул, что у косаток и белух есть собственники, которые тратили деньги на содержание морских животных
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Якобы животные привыкли к искусственному питанию и людям. Фото: Глеб ИльинскийЯкобы животные привыкли к искусственному питанию и людям. Фото: Глеб Ильинский
Изменить размер текста:

На Дальнем Востоке продолжается судебное разбирательство по поводу выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы». Напомним, что морские млекопитающие содержатся в адаптационном центре в бухте Средняя в Ливадии. В народе это место прозвали «китовой тюрьмой», в которой на данный момент живут 10 косаток и 87 белух.

Представитель компаний-отловщиков во время судебного заседания сказал, что незамедлительный выпуск косаток и белух в естественную среду обитания сопряжен с высокой вероятностью их гибели. Таково мнение специалистов в области морских млекопитающих. Якобы животные привыкли к искусственному питанию и людям.

У всех узников "китовой тюрьмы" в марте взяли анализы и в целом исследовали здоровье Фото: primorsky.ru

У всех узников "китовой тюрьмы" в марте взяли анализы и в целом исследовали здоровьеФото: primorsky.ru

К тому же, добавил адвокат Вадим Говоров, косатки и белухи были выловлены на законных основаниях. Отобрать животных у владельцев, которые содержали морских млекопитающих, нарушает гражданское законодательство.

- Президент, его пресс-секретарь и министр природных ресурсов России не раз высказывались о том, что животных надо выпускать. Эти заявления формируют мнение, что косаток и белух скоро отпустят. Мы даже часто слышим вопрос: «А что, их еще не выпустили?». Общаясь с представителями компаний-отловщиков и экспертами, которые с ними работают, мы знаем, что животных отпускать не собираются, считая морских млекопитающих своей собственностью. Отдавать косаток и белух не планируют, пока не будет соответствующего судебного решения. И в принципе, компании-отловщики правы, потому что в правовом государстве вопросы собственности решаются юридически, а не политически, - прокомментировал Дмитрий Лисицын, глава организации «Экологическая вахта Сахалина».

На каждую особь составят подробную анкету о состоянии здоровья. Фото: Глеб Ильинский.

На каждую особь составят подробную анкету о состоянии здоровья. Фото: Глеб Ильинский.

Стоит отметить, что представитель компаний-отловщиков считает, что их вины здесь нет, и нужно выяснять: кто выдал разрешения на вылов косаток и белух. Следующее судебное заседание по «китовой тюрьме» состоится 28 мая в 10:00 утра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Академик Вячеслав Рожнов дал спорную рекомендацию – выпустить сразу все 10 косаток как можно скорее и прямо у приморских берегов в разгар пляжного сезона (подробности)

Российские ученые и эксперты Кусто рекомендуют выпустить узников приморской «китовой тюрьмы» в Охотском море (подробности)

«Международный проект по морским млекопитающим» опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину с просьбой освободить косаток и белух из их заточения. Обращение подписали более 40 человек; среди них – музыкант Илья Лагутенко, актер Эдвард Нортон, бывшая королева Иордании Нур аль-Хусейн, супермодель Наталья Водянова. (подробности)

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, ученые и руководители четырех компаний, занимавшихся отловом животных в Охотском море по заказу Китая - «Белый кит», «Сочинский дельфинарий», «Океанариум ДВ» и «Афалина», - подписали соглашение (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Китовая Тюрьма» в бухте Средней»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наталья Поклонская: О первой встрече с мужем, жестокой любви и Николае Втором
У главной красавицы Госдумы и бывшего крымского прокурора Натальи Поклонской вышла новая книга. Писала вместе с мужем, юристом Иваном Соловьевым. Авторы откровенно рассказали о тайнах своей жизни
Семьи Дальнего Востока рекомендуют: обновленная продукция торговой марки «Мясной ряд» вернулась на полки магазинов.
Найти качественную колбасу и мясные деликатесы по доступной цене теперь не проблема — продукция торговой марки «Мясной ряд» широко представлена в магазинах Дальнего Востока. Сейчас изделия этой компании легко увидеть на прилавках среди огромного разнообра
Новости 24
«По улице ходить не уютно»: директор скандальной школы во Владивостоке может отозвать заявление на увольнение
В полиции рассказали, что грозит школе Владивостока за скандал с БДСМ и погонами
Генпрокуратура РФ хочет забрать у Игоря Пушкарева 3,2 миллиарда в пользу государства
Губернатор Приморья отчитал главу Большого Камня
Не получилось: водитель ответит за провоз телефонов на территорию исправительной колонии в Приморье
Фонд «Восточный Порт» организовал субботник в Прикумске
Мэр Владивостока рассказал, когда достроят детский сад на Крыгина
Экс-директор парка отдыха во Владивостоке отправился в СИЗО
Санкции: в Приморье уничтожили 720 килограмм мандаринов
Остров Русский во Владивостоке едва не остался без телефонной связи
Часть Владивостока в понедельник, 27 мая, останется без электричества
На этой неделе владивостокцев ждут массовые отключения воды
Синоптики уточнили время начала сильных дождей в Приморье
Действие электронной визы на Дальнем Востоке продлят до 14 дней