Адвокат компаний-отловщиков заявил, что из «китовой тюрьмы» хотели отпустить часть косаток

Адвокат компаний, которые являются владельцами «китовой тюрьмы» сказал в суде, что 13 июня на волю собирались отпустить четырех косаток. Однако по неназванным причинам освобождение отложили на неделю. Причем о выпуске животных не знал почти никто.

- Это заявление никак не подтвердил, но и не опроверг официальный представитель компаний-отловщиков. Более того, была полная ясность, что об этих планах он не знал. Так что такое заявление адвокат мог сделать в пылу дискуссии, либо же в каких-то провокационных целях. Но это абсолютно не имеет под собой каких-то фактов, - считает Дмитрий Лисицын, глава организации «Экологическая вахта Сахалина».

Он отметил, что о планах выпустить узников «китовой тюрьмы» не говорилось нигде. Однако стоит принять во внимание, что на данный момент на крупные суммы оштрафованы две компании-отловщицы из четырех. Вполне возможно, что они просто объявят себя банкротами и просто тихо откроют вольеры для косаток и белух.

На суде, в котором прозвучало громкое заявление, присутствовала приморская зоозащитница.

- Я спросила об этом у представителей пограничного управления, которые выступают истцами. Они сказали, что в первый раз об этом слышат. Возможно, это просто был «вброс», чтобы мы от чего-то отвлеклись, - поделилась Нина Зырьянова, зоозащитница.

Летом 2018 года компания «Афалина» и еще три аффилированных юридических лица выловили с разрешения Росрыболовства белух и косаток в Охотском море для продажи в океанариумы Китая. Животные перезимовали в специальных вольерах в бухте Средняя в Приморье, которые зоозащитники прозвали «китовой тюрьмой». Сами владельцы этого центра называют его океанариумом и даже водят туда экскурсии, приучая животных к человеку, но не пускают журналистов и «зеленых», вплоть до применения силы.

Общественный резонанс привел к проверкам и уголовному делу по факту незаконного вылова косаток и белух. Оказалось, что косаток выловили еще детенышами, некоторым белухам нет и года. В итоге президент Владимир Путинпоручил Минприроды определить дальнейшую судьбу китов, министр Дмитрий Кобылкин заявил, что надо их выпускать на волю, только посоветовавшись с учеными. Подключились даже ученые с мировым именем, какие как океанолог Жан-Мишель Кусто и его команда.

И единственное, с чем ученое сообщество еще не определилось, это где выпускать – прямо у берегов Приморья или транспортировать туда, где ловили, у Шантарских островов. Но нет, оказывается, владельцы «китовой тюрьмы» не намерены никого выпускать.