Компанию, выловившую косаток для «китовой тюрьмы», оштрафовали на 56,4 миллиона рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока привлек к ответственности вторую компанию, которая является владелицей трех косаток из «китовой тюрьмы». Напомним, что 10 косаток и 87 белух содержатся в бухте Средняя в центре адаптации морских млекопитающих. Региональное пограничное управление ФСБ подало в суд на компании, которые заведуют «китовой тюрьмой», и пока Фемида на стороне государства.

- Сегодня, 14 июня, суд постановил, что ООО «Океанариум-ДВ» нарушила правила рыболовства при вылове трех косаток. За это должна заплатить штраф в размере 56 миллионов 429 тысяч рублей, - сообщили во Фрунзенском районном суде Владивостока.

Первая компания, которую суд обязал выплатить штраф, была ООО «Белый кит». Она должна заплатить 28 миллионов 173 тысячи рублей.

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Это второе из четырех дел, возбужденных по материалам пограничного управления ФСБ. Вскоре суд рассмотрит похожие дела в отношении «Афалина» и «Сочинский дельфинарий». Именно эти компании получали разрешение от Росрыболовства на вылов млекопитающих для продажи в Китай. Недавно суд Южно-Сахалинска признал эти разрешения незаконными.

Летом 2018 года компания «Афалина» и еще три аффилированных юридических лица выловили с разрешения Росрыболовства белух и косаток в Охотском море для продажи в океанариумы Китая. Животные перезимовали в специальных вольерах в бухте Средняя в Приморье, которые зоозащитники прозвали «китовой тюрьмой». Сами владельцы этого центра называют его океанариумом и даже водят туда экскурсии, приучая животных к человеку, но не пускают журналистов и «зеленых», вплоть до применения силы.

Общественный резонанс привел к проверкам и уголовному делу по факту незаконного вылова косаток и белух. Оказалось, что косаток выловили еще детенышами, некоторым белухам нет и года. В итоге президент Владимир Путинпоручил Минприроды определить дальнейшую судьбу китов, министр Дмитрий Кобылкин заявил, что надо их выпускать на волю, только посоветовавшись с учеными. Подключились даже ученые с мировым именем, какие как океанолог Жан-Мишель Кусто и его команда.

И единственное, с чем ученое сообщество еще не определилось, это где выпускать – прямо у берегов Приморья или транспортировать туда, где ловили, у Шантарских островов. Но нет, оказывается, владельцы «китовой тюрьмы» не намерены никого выпускать.

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