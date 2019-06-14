Компанию, выловившую косаток для «китовой тюрьмы», оштрафовали на 56,4 миллиона рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока привлек к ответственности вторую компанию, которая является владелицей трех косаток из «китовой тюрьмы». Напомним, что 10 косаток и 87 белух содержатся в бухте Средняя в центре адаптации морских млекопитающих. Региональное пограничное управление ФСБ подало в суд на компании, которые заведуют «китовой тюрьмой», и пока Фемида на стороне государства.
- Сегодня, 14 июня, суд постановил, что ООО «Океанариум-ДВ» нарушила правила рыболовства при вылове трех косаток. За это должна заплатить штраф в размере 56 миллионов 429 тысяч рублей, - сообщили во Фрунзенском районном суде Владивостока.
Первая компания, которую суд обязал выплатить штраф, была ООО «Белый кит». Она должна заплатить 28 миллионов 173 тысячи рублей.
"Китовая тюрьма".
Это второе из четырех дел, возбужденных по материалам пограничного управления ФСБ. Вскоре суд рассмотрит похожие дела в отношении «Афалина» и «Сочинский дельфинарий». Именно эти компании получали разрешение от Росрыболовства на вылов млекопитающих для продажи в Китай. Недавно суд Южно-Сахалинска признал эти разрешения незаконными.
Летом 2018 года компания «Афалина» и еще три аффилированных юридических лица выловили с разрешения Росрыболовства белух и косаток в Охотском море для продажи в океанариумы Китая. Животные перезимовали в специальных вольерах в бухте Средняя в Приморье, которые зоозащитники прозвали «китовой тюрьмой». Сами владельцы этого центра называют его океанариумом и даже водят туда экскурсии, приучая животных к человеку, но не пускают журналистов и «зеленых», вплоть до применения силы.
Общественный резонанс привел к проверкам и уголовному делу по факту незаконного вылова косаток и белух. Оказалось, что косаток выловили еще детенышами, некоторым белухам нет и года. В итоге президент Владимир Путинпоручил Минприроды определить дальнейшую судьбу китов, министр Дмитрий Кобылкин заявил, что надо их выпускать на волю, только посоветовавшись с учеными. Подключились даже ученые с мировым именем, какие как океанолог Жан-Мишель Кусто и его команда.
И единственное, с чем ученое сообщество еще не определилось, это где выпускать – прямо у берегов Приморья или транспортировать туда, где ловили, у Шантарских островов. Но нет, оказывается, владельцы «китовой тюрьмы» не намерены никого выпускать.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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