Выпущенное во вторую очередь трио косаток из приморской «китовой тюрьмы» распалось

Косатки, выпущенные 16 июля из приморской «китовой тюрьмы», разделились, встретив в естественной среде обитания диких сородичей. Взрослые особи объединились и ушли в море, а молодая самка осталась рядом с берегом. Косатку часто видят рыбаки, у которых она подъедает улов.

Трекер косатки (маленькая самка). Фото: ВНИРО

Молодую косатку ученые увидели рядом с берегом в бухте Перовского – именно в том месте самку и еще двух ее сородичей освободили из «китовой тюрьмы». Косатка плавает недалеко от ставного невода, о чем специалистам рассказали рыбаки.

А примерно за час до этого в бухте разворачивалась интересная сцена. К берегу подошли три косатки с метками на плавниках. Следом в море показались два взрослых диких сородича. Они приблизились к бывшим узникам «китовой тюрьмы», после чего старшие самка и самец ушли с ними в море. Молодая косатка осталась одна у берега.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/720493" frameborder="0"></iframe> Еще трех косаток отпустили на свободу из "китовой тюрьмы".

Однако вскоре взрослые особи вернулись, но ненадолго. Трио вновь собралось на 15 минут – косатки покружили вместе, и старшие мормлеки вновь ушли в море. Молодая особь вновь осталась одна в Сахалинском заливе. Компанию ей составляют только рыбаки, которые рассказали, что косатка рядом с ними кормится рыбой.

- Огорчает, что выпущенные косатки разделились, поскольку «работа в стае» определяет успешность охоты. Маленькая самка, которую наблюдали вблизи берега одну, по-прежнему находится неподалеку от места выпуска. Взрослая самка держалась в бухте за мысом Литке, после чего перешла в залив Николая. Это места, где часто встречаются дикие косатки. Предположительно, самец находится с ней. Важно отметить, что спустя считанные часы после выпуска дикие косатки (два взрослых самца), вероятно, услышав звуки выпущенных особей, подошли к ним. Наличие в акватории диких сородичей дает надежду, что косатки из бухты Средняя смогут присоединиться к какой-либо из семей и быстро восстановят природные навыки, совместно охотясь, - рассказала Ольга Шпак, научный сотрудник ИПЭЭ РАН.

Трекер косатки (взрослая самка). Фото: ВНИРО

За молодой косаткой ученые организовали наблюдение. Специалисты надеялись, что акустический контакт между животными остался, так как он может сохраняться на больших расстояниях. Однако данные со спутниковых меток говорят о том, что взрослые косатки отошли от места выпуска на 200 километров. Сейчас они находятся в заливе Николая.

Отметим, что третий этап операции освобождения узников «китовой тюрьмы» в Приморье начнется 1 августа. Независимым наблюдателем выступит Гринпис и сможет на месте следить за ходом погрузки, транспортировки и выпуска животных.

Отметим, что еще 5 косаток и 81 белуха до сих пор остаются в центре передержки в бухте Средняя. Выпустить мормлеков планируют на следующей неделе. Их выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагается, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

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