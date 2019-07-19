Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) опубликовал видеозаписи выпуска трех косаток, которые около года содержались в «китовой тюрьме» в Приморье. Напомним, что мормлеков пять дней везли из бухты Средняя к мысу Первоского в Охотском море.

Ученые опубликовали шесть видеофрагментов выпуска трех косаток. На волю в этот раз отправились взрослые самец и самка – им порядка девяти-десяти лет. Компанию им составила юная узница «китовой тюрьмы», которой около пяти лет. Подбирали кандидатов на освобождение с учетом сложившихся социальных связей – эти китообразные хоть и не являются членами одной семьи, но жили в одном вольере в бухте Средняя, поэтому привязались друг к другу. Причем молодая самка, по словам ученых, проявляет интерес к взрослому самцу, что дает надежду на создание новой семьи.

Везли косаток по тому же пути, что и первую партию освобожденных узников центра реадаптации мормлеков. Сначала на машинах до Хабаровска, затем на барже до Николаевска-на-Амуре и далее снова на автомобилях до мыса Перовского. Кстати, в этот раз шторм не помешал уникальной операции. Единственное, китообразных около шести часов продержали в хабаровском порту в ожидании перегрузки на баржу.

Прибыв к Охотскому морю, косаткам дали отдохнуть, сделали массаж и приступили к освобождению. Сначала отпустили взрослого самца и молодую самку. Оказавшись на свободе, как сообщает ВНИРО, косатки подошли к берегу метрах в четырехстах от места выпуска и остановились, ожидая взрослую самку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/721063" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео выпуска второй партии косаток из приморской «китовой тюрьмы».Видео: ВНИРОСоциальные сети

Затем настала очередь взрослой самки. На видео ниже запечатлен момент, как ее выгружают из транспортировочной ванны и переводят в клети на катамаране.

- Эту операцию мы старались выполнить как можно быстрее, понимая, что две другие косатки стоят и ждут свою подругу, - сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/721064" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео выпуска второй партии косаток из приморской «китовой тюрьмы».Видео: ВНИРОСоциальные сети

Взрослой самке сделали массаж и выпустили из клетки, погрузив на нужную глубину. Косатка тут же на большой скорости пошла к двум ожидавшим ее у берега сородичам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/721065" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео выпуска второй партии косаток из приморской «китовой тюрьмы».Видео: ВНИРОСоциальные сети

На следующем видео показано, как взросла косатка на большой скорости плывет в направлении двух ранее выпущенных сородичей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/721066" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео выпуска второй партии косаток из приморской «китовой тюрьмы».Видео: ВНИРОСоциальные сети

После воссоединения косатки плотной группой поплыли вдоль берега на восток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/721067" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео выпуска второй партии косаток из приморской «китовой тюрьмы».Видео: ВНИРОСоциальные сети

Проплыв вдоль берега около двух километров, группа косаток разворачивается в открытое море и, набирая скорость, уходят из зоны видимости в северо-восточном направлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/721068" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео выпуска второй партии косаток из приморской «китовой тюрьмы».Видео: ВНИРОСоциальные сети

Отметим, что еще 5 косаток и 81 белуха до сих пор остаются в центре передержки в бухте Средняя. Выпустить мормлеков планируют на следующей неделе. Их выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагается, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

Следующую партию узников приморской «китовой тюрьмы» выпустят примерно через две недели.

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