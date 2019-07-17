Косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье должны были отпустить безвозмездно, а не выкупать – активисты

Активисты-экологи намерены оспорить решение суда, согласно которому изымать и отпускать узников приморской «китовой тюрьмы» должен не Роспотребнадзор, а неизвестно кто. Напомним, что в центре адаптации мормлеков около года томились 10 косаток и 87 белух, 11 китообразных уже обрели свободу. Причем животных не изъяли, а выкупили у компаний-отловщиков примерно за 360 миллионов рублей.

Требования активистов на суде заключались в том, чтобы признать приказы Росрыболовства, которыми были утверждены квоты на вылов косаток и белух, незаконными. И здесь слуги Фемиды встали на сторону зоозащитников. Однако вторую часть требований – обязать именно Роспотребнадзор изъять китообразных и отпустить на волю – суд не удовлетворил. Именно с этим вердиктом не согласны активисты.

- Считаем, что полномочия по безвозмездному изъятию незаконно выловленных морских млекопитающих, охраняемых нормами международного права (конвенция СИТЕС), а также по принятию решения о выпуске таких животных в среду обитания принадлежат только Росприроднадзору и не могут принадлежать какому-либо иному государственному органу, на что прямо указывает законодательство России, - говорится в заявлении «Экологической вахты Сахалина».

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В связи с этим активисты подали апелляционную жалобу, в которой просят суд обязать Росприроднадзор «изъять из незаконного владения четырех компаний-отловщиков незаконно выловленных 10 косаток и 87 белух, а также выпустить этих китообразных в море».

В заявлении также отмечается, что Росрыболовство также обратилось в апелляционный суд с жалобой на 37 страниц. Госорган оспаривает решение суда первой инстанции в части признания незаконными «согласования планов работ при осуществлении рыболовства в культурно-просветительских целях и о выделении квот на вылов косаток и белух».

Обе апелляционные жалобы приняты судом к рассмотрению. Сторонам дан срок до 1 августа для представления возражений на жалобы, после чего дело будет направлено в Сахалинский областной суд, которому закон отводит 2 месяца на рассмотрение жалоб.

Летом 2018 года компания «Афалина» и еще три аффилированных юридических лица выловили с разрешения Росрыболовства белух и косаток в Охотском море для продажи в океанариумы Китая. Животные перезимовали в специальных вольерах в бухте Средняя в Приморье, которые зоозащитники прозвали «китовой тюрьмой». Сами владельцы этого центра называют его океанариумом и даже водят туда экскурсии, приучая животных к человеку, но не пускают журналистов и «зеленых», вплоть до применения силы.

Общественный резонанс привел к проверкам и уголовному делу по факту незаконного вылова косаток и белух. Оказалось, что косаток выловили еще детенышами, некоторым белухам нет и года. В итоге президент Владимир Путинпоручил Минприроды определить дальнейшую судьбу китов, министр Дмитрий Кобылкин заявил, что надо их выпускать на волю, только посоветовавшись с учеными. Подключились даже ученые с мировым именем, какие как океанолог Жан-Мишель Кусто и его команда.

И единственное, с чем ученое сообщество еще не определилось, это где выпускать – прямо у берегов Приморья или транспортировать туда, где ловили, у Шантарских островов. Но нет, оказывается, владельцы «китовой тюрьмы» не намерены никого выпускать.

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