Включаем голову: владивостокцев научат популярной игре Го

В рамках ВЭФ-2019 во Владивостоке состоялся целый ряд масштабных мероприятий, связанных с популяризации стратегической игры Го в Приморье. «КП» - Владивосток подробного рассказывала о международном турнире на кубок V юбилейного Восточного экономического форума, запуске часов обратного отчета в преддверии Чемпионата мира по Го и презентации виртуальной платформы игры. Теперь редакция поведает о том, как и где, постичь азы восточной стратегии, набирающей популярность в России.

Для Го нет возрастных ограниченийФото: Милана СОКОЛ

Игра Го, главная цель которой – развитие мышления, обрела огромную армию поклонников во всем мире. Больше 50 миллионов человек по праву оценили азиатскую стратегию, позволяющую наладить контакт с представителями разных культур. Не удивительно, что Го еще называют беседой рук. Грамотное обучение и работа секций более чем в 40 регионах России, помогло укорениться восточной стратегии в нашей стране. В Го играют более 50 тысяч россиян разного возраста. Развиваться интеллектуальному виду спорта в стране помогает золотодобывающая компания «Полиметалл», которая много лет является генеральным партнером Российской федерации Го.

Го – не только «беседа рук», но и способ наладить диалог за игровым столомФото: Милана СОКОЛ

Обучаем желающих

День открытых дверей на набережной ДВФУ собрал многочисленных гостей в павильоне Приморской федерации Го. Здесь проходят мастер-классы для всех желающих, на которых спортсмены и тренеры доступно объясняют новичкам цели и правила игры. Стоит отметить, что пристальное внимание к Го во Владивостоке связано с предстоящим Чемпионатом мира, который в июне следующего года также пройдет на территории ДВФУ.

Вводный урок в правила ГоФото: Милана СОКОЛ

– В течение двух дней, когда набережную ДВФУ открыли для всех жителей и гостей Владивостока, у нас в павильоне был ажиотаж. Го особенно нравится школьникам, ребята проявляют неподдельный интерес и стараются быстрее научиться. Правило посещения павильонов всего одно – кто зашел, тот должен разместиться за столом и начать игру, – иронично отмечает вице-президент Российской федерации Го Максим Подоляк.

Радостные участники мастер-классаФото: Милана СОКОЛ

По его словам, Го может открыть новый мир для всех желающих. При этом играть в вейци могут люди с ограниченными возможностями здоровья. В Санкт-Петербурге есть целый проект по сотрудничеству с Красным Крестом, больницами и реабилитационными центрами. Тренера на благотворительной основе обучают игре пациентов и сотрудников медицинских учреждений. На практике стало ясно, что стратегия не только способна разнообразить досуг людей с болезнями опорно-двигательного аппарата, но и в целом благоприятно влияет на тех людей, чья активность крайне ограничена. Максим Подоляк не исключил, что подобная инициатива будет перенята от коллег и сотрудниками Приморской федерации Го.

Павильон Го стал одним из самых посещаемыхФото: Милана СОКОЛ

Доступное Го для всех

Освоить Го при желании может каждый, при этом нет возрастных ограничений, и не требуются серьезные финансовые затраты. Во Владивостоке преподавание ведется в сети городских библиотек и в секциях при школах. Специалисты считают, что детям начинать лучше в возрасте 6 лет, однако встречаются одаренные ребята, которые отлично понимают суть стратегии даже в 4 года. Записаться на секции можно по следующим адресам:

Квалифицированные специалисты Федерации Го Приморского края научат азам всем желающих и помогут повысить уровень мастерства тем, кто уже знаком со стратегией вейци.

Алексей Хованец в процессе обучения аудиторииФото: Милана СОКОЛ

Корреспондент «Комсомолки» также пообщался с вице-президентов Приморской федерации Го и узнал об итогах международного турнира и общем положении дел. Алексей Хованец рассказал, что по результатам, прошедшего в рамках ВЭФ-2019 турнира, в командном зачете победила сборная Якутии. На втором месте оказались представители Хабаровского края, а Приморью досталась «бронза». Победу в личном зачете на кубок V юбилейного Восточного экономического форума одержал корейский спортсмен Jae Woo_Choung. Второе место завоевал Антон Затонских из Хабаровска, третья позиция досталась Feng Zhiqiang из Китая.

Профессионалы подводят итоги Международного турнираФото: Милана СОКОЛ

Естественно, что самым ожидаемым событием среди спортсменов стал предстоящий Чемпионат мира по Го, который впервые пройдет за пределами Азии. Честь принимать мероприятие подобного уровня выпала столице Приморья. Борьба за главный приз развернется между представителями 77-ми стран. Вполне очевидно, что в ожидании главного спортивного мероприятия, игроки с еще большим упорством подходят к подготовке.

В 2020 году впервые пройдет Чемпионат мира по Го во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ

– На данный момент действующим чемпионом России по Го является Тимур Санкин из Москвы, однако ему еще предстоит подтвердить свое мастерство для участия в мировом первенстве. Отбор сначала пройдет на региональном, а далее на федеральном уровне, -поделился Алексей Хованец.

Справка:

41-ый любительский Чемпионат мира по Го пройдет в России в мае 2020 года. Подготовка к грандиозному событию, которое впервые состоится за пределами Азии, уже началась. Помимо общих организационных моментов, специалисты продумывают концепцию призов и согласовывают локацию для фан-зоны, посетителями которой станут гости и жители столицы Дальнего Востока. Спортивное мероприятие соберет представителей 77 стран–членов Международной федерации Го.

Школьники особо рады приобщиться к интересной игреФото: Милана СОКОЛ

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