2019-09-15T06:49:25+03:00
Общество

Звезды "Меридианов Тихого" приехали в кафе "Штурвал", которое мэрия Владивостока постановила снести

Среди гостей опального заведения на Русском острове - даже президент кинофестиваля Константин Хабенский
Сергей БАЛАНОВ
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В кафе "Штурвал" приехал президент "Меридианов Тихого" Константин Хабенский и другие звезды. Фото: Виталий ДудкоВ кафе "Штурвал" приехал президент "Меридианов Тихого" Константин Хабенский и другие звезды. Фото: Виталий Дудко
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Пока администрация Владивостока строит планы по сносу кафе "Штурвал" в бухте Рында на Русском острове, российские кинозвезды продолжают демонстрировать любовь к этому месту и уважение к его хозяину Виталию Дудко. Накануне открытия 17-го кинофестиваля "Меридианы Тихого" в дальневосточной столице гостями кафе стали многие из тех, кто вчера прошел по звездной ковровой дорожке, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Среди гостей режиссер Дмитрий Астрахан, актрисы Елена Бирюкова и Наталья Бочкарева, сам президент кинофестиваля Константин Хабенский и многие другие.

- Они у меня тут каждый день, - смеется владелец уже легендарного кафе Виталий Дудко. - Сейчас вот тоже позвонили, что скоро привезут полный пароход народа. Они сейчас на рыбалку идут, а потом ко мне.

В меню, как и положено, морепродукты в изобилии: от гребешка и икры до ухи и запеченной рыбы. А также таежные угощения - папоротник и грибочки.

Шикарный стол для именитых гостей. Фото: Виталий Дудко

Шикарный стол для именитых гостей. Фото: Виталий Дудко

Иностранные гости нынешнего кинофестиваля - Уильям Болдуин, Майкл Мэдсен и Кристофер Ламберт (звезда "Горца" приедет только к закрытию "Меридианов") - в Рынду пока не приезжали, но рулевой "Штурвала" уверен: еще не вечер, полный список селебрити, посетивших кафе на Русском, можно будет составить только после закрытия фестиваля.

"Меридианы Тихого" проходят во Владивостоке с 13 по 19 сентября. Открытие состоялось в пятницу на Приморской сцене Мариинского театра, то традиционной для морского города синей ковровой дорожке прошли больше сотни звезд отечественного и зарубежного кино, деятелей искусств и просто почетных гостей. Как это было - смотрите в фоторепортаже КП.

Виталий Дудко и президент новых "Меридианов Тихого" Константин Хабенский

Виталий Дудко и президент новых "Меридианов Тихого" Константин Хабенский

Уже 20 лет кафе "Штурвал" на берегу Японского моря встречает практически всех известных людей, приезжающих во Владивосток на концерты, форумы и фестивали. Морепродуктами собственного производства Виталий Дудко кормил даже президента Владимира Путина и других известных политиков. В качестве доказательства показывает пару наградных часов - одни от Государственной Думы, другие от ФСО.

Не так давно администрация города опубликовала постановление снести кафе и все постройки. Формально, есть за что: у Дудко нет документов, разрешающих здесь находиться. Когда-то земля принадлежала военным, и с ними удалось заключить договор. В конце 2015 года участок перешел в собственность муниципалитета, и предпринимателю предложили "единственный выход": провести межевание земельного участка, а после выйти на аукцион. То есть за свой счет оформить участок земли и потом надеяться, что кто-то другой тебя не переторгует и не выгонит с насиженного места.

Дудко искал другие варианты, обращался сначала к мэру Игорю Пушкареву, затем к Виталию Веркеенко. Решить вопрос не удалось, и вот, летом 2019 года, мэрия перешла к активным действиям. Сначала проверка, потом постановление о сносе.

И тут за Виталия заступились его звездные гости. Безруков, Ливанов, Носик, Аронова и многие другие тут же встали на его защиту, выпустив видеообращения в адрес городской администрации, где прямо потребовали - вы не сносите, а помогите! Это был неожиданный и весьма впечатляющий жест.

За спинами гостей видна "стена славы" - на ней фотографии звездных посетителей "Штурвала" за последние 20 лет. Фото: Виталий Дудко

За спинами гостей видна "стена славы" - на ней фотографии звездных посетителей "Штурвала" за последние 20 лет. Фото: Виталий Дудко

Сегодня понятно, что звезд, симпатизирующих Виталию и его кафе, становится все больше. Сам Дудко уверяет, что вплотную занят оформлением всех необходимых бумаг. И даже хвалит администрацию города.

- К нам уже хорошую дорожку откатали К нам же не только на катерах прибывают, но и на машинах. Сейчас работа идет сильная, администрация работает по дороге, делают. Уже она неплохая, а в дальнейшем, я думаю, идеальная будет, - говорит Дудко. - Мы очень плотно работаем на тему оформления полностью всех документов.

А ведь еще недавно Виталий Дудко не был в таком хорошем расположении духа и даже признался корреспонденту КП, что если кафе снесут, то он продаст свой дом и уедет с Дальнего Востока. О том, как живет на Русском острове друг российских звезд, читайте в материале корреспондента Кристины Грин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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