Более 160 северокорейских браконьеров на двух шхунах задержали ФСБ в Приморье

Во время инцидента в Японском море в 180-ти милях от залива Находка пограничники задержали 161 северокорейского браконьера. Напомним, что нелегалы из КНДР незаконно добывали биоресурсы в исключительной экономической зоне России. На требования военных они не реагировали и оказали вооруженное сопротивление.

Столкновение произошло 17 сентября примерно в 17:00 часов в районе банки Кита-Ямато. Осмотровая группа увидела две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые без соответствующего разрешения добывали наши биоресурсы.

На заморское судно с проверкой спустились восемь пограничников. Им удалось задержать сначала одну шхуну, экипаж второй оказал сопротивление и во время проверки трюмов напал на военнослужащих с ножами и баграми в руках. Затем северокорейцы попытались забрать у пограничников автоматы. Военнослужащим удалось отбиться от браконьеров. В результате стычки пострадало четыре пограничника, один из них схватил пулю. Также раненные есть среди граждан КНДР, им оказана экстренная помощь, сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Пограничникам удалось завершить операцию и задержать все суда и их экипажи - всего 161 человек. Ранее называлась цифра чуть больше 80 человек. У северокорейцев изъяли запрещенные орудия лова и незаконно добытые морские биоресурсы. Вскоре задержанных должны доставить в порт Находка для дальнейшего разбирательства.

Состояние приморских пограничников оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Тем временем в МИД России был вызван Временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп. По информации СМИ, в ведомстве он провел около часа, после отказался от общения с журналистами и спешно покинул Министерство. Отмечается, что он обещал незамедлительно доложить об инциденте в Пхеньян.

По факту нападения северокорейскими браконьерами на военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Максимальное наказание – до 20 лет колонии.

Почему же браконьеры КНДР оккупировали Приморье? «КП-Владивосток» попыталась разобраться, что толкает северокорейских рыбаков добывать наши биоресурсы, грубо нарушая международное право и границы Российской Федерации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кто или что позволяет браконьерам из КНДР грабить Приморье

«КП-Владивосток» попыталась разобраться, почему северокорейские рыбаки добывают наши биоресурсы, грубо нарушая международное право и границы Российской Федерации (читать далее)

«Мы их спасаем от тайфунов, они в нас стреляют»: что приморцы думают о нападении корейцев на ФСБ

Подавляющее большинство уверено, что все произошедшее – последствие вседозволенности (читать далее...)

Российский МИД выдвинул требования после инцидента в Японском море

После вооруженного нападения на приморских пограничников браконьерами из КНДР от властей соседнего государства ждут принятия исчерпывающих мер (читать далее...)

После стычки браконьеров КНДР и пограничников в Приморье возбуждено уголовное дело

По уточненным данным, ранения получили четыре пограничника (читать далее...)

Еще один рыбак из КНДР осужден за нападение на пограничника в Приморье

Ранее другие члены рыбацкой шхуны «SMRT DAE YANG 10» получили приговоры (читать далее..)