2019-09-20T10:34:02+03:00
Происшествия

Северокорейских браконьеров, напавших на ФСБ, доставили в Находку

Они прибыли в порт на своих шхунах под конвоем [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Жители Находки успели снять на мобильный прибытие браконьеров. Фото:gorod_ntvЖители Находки успели снять на мобильный прибытие браконьеров. Фото:gorod_ntvФото: Социальные сети
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Две шхуны вместе с 160 браконьерами из КНДР доставили в Находку. Преступников, осуществлявших незаконный промысел в районе банки Кита-Ямато - исключительной экономической зоне России, и напавших на приморских пограничников, привезли под конвоем для дальнейших разбирательств.

Для того, чтобы восстановить все обстоятельства произошедшего, следственные действия будут проводить на борту судна. Только все это начнется после того, как в Находку прибудет Генконсул. Сейчас все суда, включая моторные лодки, стоят на рейде.

Северокорейские шхуны приближаются к Находке..

В самом порту ситуацию не придают огласке. Все под грифом «совершенно секретно». Тем не менее, жители приморского города успели зафиксировать момент прибытия конвоя с браконьерами на их шхунах на камеры мобильного. Судна, по их мнению, находятся в ужасном состоянии. Они удивлены, что шхуны вообще держатся на плаву.

Вскоре начнутся следственные действия. Фото:gorod_ntv Фото: Социальные сети

Вскоре начнутся следственные действия. Фото:gorod_ntvФото: Социальные сети

Корабль "Диана". Пограничники, на которых напали браконьеры, находились на его борту..

Напомним, что 17 сентября северокорейские рыбаки осуществляли незаконную добычу морепродуктов в исключительной экономической зоне России. Сотрудники погрануправления высадились на одну их шхун для досмотра, но столкнулись с вооруженным сопротивлением. В итоге четверо военных получили ранения.

В конечном итоге все же удалось задержать больше 160 преступников. Сегодня, 20 сентября, их конвоем доставили в Находку для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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