Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) опубликовал видео выпуска шести белух из первой партии узников «китовой тюрьмы», которые обрели свободу. Напомним, что этих китообразных вместе с двумя косатками отпустили в Охотское море 26 июня.

Освобожденные косатки – брат и сестра – эмоционально радовались свободе. Во всяком случае, так описывают это очевидцы. А вот белухи, по словам ученых, не продемонстрировали никакой танец и «как партизаны ту же секунду ныряли, по дну уходили и выныривали метров за 300 от места выпуска». Однако в Greenpeace посчитали, что имеющихся на сегодняшний день фото и видеоматериалов недостаточно для того, чтобы общественность смогла полностью увидеть процесс освобождения всех шести белух в Охотское море.

- По совокупности представленных видеоматериалов можно сделать вывод, что в море были выпущено шесть белух — пять особей с берега и одна с катамарана, - прокомментировал Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие».

Как партизаны: опубликовано видео выпуска белух из «китовой тюрьмы» в Приморье.Видео: ВНИРО

К слову, косатки из первой и второй партий, по данным маячков, держатся вместе и сейчас находятся на расстоянии менее 30 километров друг от друга. Это расстояние позволяет животным установить акустический контакт друг с другом.

К слову, младшая косатка из второй группы сейчас находится у берегов Сахалина, в заливе Байкал, удалившись от места выпуска на расстояние более 100 километров

Отметим, что еще 5 косаток и 81 белуха до сих пор остаются в центре передержки в бухте Средняя. Выпустить мормлеков планируют на этой неделе. Их выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагается, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

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