Приморские пограничники открыли огонь по шхуне с браконьерами КНДР

Сколько бы ни гоняли приморские пограничники северокорейских браконьеров, иностранцам все нипочем. Они продолжают незаконно добывать биоресурсы в российских водах. Причем ловят они не только кальмар, но и рыбку покрупнее. Терпение лопнуло: очередные браконьеры попали под пули.

Очередной инцидент между пограничниками и браконьерами КНДР произошел Японском море во время задержания заморских рыбаков. Северокорейцы отказались подчиниться законным требованиям сотрудников ФСБ и попытались удрать. Для остановки шхуны пограничники открыли огонь по винто-рулевой группе.

В результате обстрела на судне-нарушителе начался пожар, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ. Огонь вспыхнул в машинном отделении. Шхуну удалось задержать, пожар потушить экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуировать. Пятеро из северокорейцев получили ранения, им оказана медицинская помощь.

Всего во время инцидента было задержано четыре шхуны и 64 браконьера. Нарушители доставлены в Находку для дальнейшего разбирательства. Добычей браконьеров стали шесть тонн незаконно добытого кальмара, 600 килограммов краба и три акулы.

Почти за две недели приморские пограничники задержали порядка 570 браконьеров из Северной Кореи. Нелегалы дожидаются решения под конвоем на своих шхунах, которые стоят на рейде под Находкой и поселком Посьет. Питаются браконьеры из своих запасов. В ближайшее время они будут отправлены домой.

Напомним, что тысячи северокорейских шхун в период тайфунов укрылось в бухтах Приморья, кинув сигнал «терплю бедствие». Проигнорировать мольбы о помощи пограничники не могли и разрешили судам войти в наши территориальные воды. Северокорейцы должны были стоять на якоре и покинуть край, как только наступит штиль. Однако браконьеры не только продолжили незаконно добывать биоресурсы, но и выходили на берег. Такое поведение гостей всерьез возмутило жителей Приморья. Но у некоторых рыбаков все-таки проснулась совесть и они покинули территориальные воды Приморья. Только посмотрите это эпичное видео.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Ананьев, адвокат адвокатского бюро «ОПОРА».

- По какой причине всех браконьеров до сих пор держат на шхунах – мне непонятно. Есть преступление, за ним должна быть мера пресечения, следствие, а потом приговор. В российском законодательстве их должны судить по статье 253 части 3 – «Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ» и по 322 «Незаконное пресечение государственной границы РФ». Если исходить из этих статей, то иностранцам грозит до 6 лет лишения свободы. Разумеется, это не касается тех, кто напал на пограничников - их ждет более суровое наказание.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Кто или что позволяет браконьерам из КНДР грабить Приморье

«КП-Владивосток» попыталась разобраться, почему северокорейские рыбаки добывают наши биоресурсы, грубо нарушая международное право и границы Российской Федерации (читать далее)

«Мы их спасаем от тайфунов, они в нас стреляют»: что приморцы думают о нападении корейцев на ФСБ

Подавляющее большинство уверено, что все произошедшее – последствие вседозволенности (читать далее...)

ФСБ рассказала о состоянии приморских пограничников, пострадавших в стычке с моряками КНДР

Пограничники получили ранения различной степени тяжести, но состояние стабильное (читать далее...)

После нападения браконьерами КНДР на пограничников в Приморье возбуждено уголовное дело

По уточненным данным, ранения получили четыре пограничника (читать далее...)

Еще один рыбак из КНДР осужден за нападение на пограничника в Приморье

Ранее другие члены рыбацкой шхуны «SMRT DAE YANG 10» получили приговоры (читать далее..)