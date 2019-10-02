2019-10-02T14:46:23+03:00
Происшествия

Приморские пограничники открыли огонь по шхуне с браконьерами КНДР

Пострадали пять человек, на северокорейском судне вспыхнул пожар
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Северокорейцы отказались подчиниться законным требованиям сотрудников ФСБ. Фото: Сергей ПетровСеверокорейцы отказались подчиниться законным требованиям сотрудников ФСБ. Фото: Сергей Петров
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Сколько бы ни гоняли приморские пограничники северокорейских браконьеров, иностранцам все нипочем. Они продолжают незаконно добывать биоресурсы в российских водах. Причем ловят они не только кальмар, но и рыбку покрупнее. Терпение лопнуло: очередные браконьеры попали под пули.

Очередной инцидент между пограничниками и браконьерами КНДР произошел Японском море во время задержания заморских рыбаков. Северокорейцы отказались подчиниться законным требованиям сотрудников ФСБ и попытались удрать. Для остановки шхуны пограничники открыли огонь по винто-рулевой группе.

В результате обстрела на судне-нарушителе начался пожар, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ. Огонь вспыхнул в машинном отделении. Шхуну удалось задержать, пожар потушить экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуировать. Пятеро из северокорейцев получили ранения, им оказана медицинская помощь.

Всего во время инцидента было задержано четыре шхуны и 64 браконьера. Нарушители доставлены в Находку для дальнейшего разбирательства. Добычей браконьеров стали шесть тонн незаконно добытого кальмара, 600 килограммов краба и три акулы.

Почти за две недели приморские пограничники задержали порядка 570 браконьеров из Северной Кореи. Нелегалы дожидаются решения под конвоем на своих шхунах, которые стоят на рейде под Находкой и поселком Посьет. Питаются браконьеры из своих запасов. В ближайшее время они будут отправлены домой.

Напомним, что тысячи северокорейских шхун в период тайфунов укрылось в бухтах Приморья, кинув сигнал «терплю бедствие». Проигнорировать мольбы о помощи пограничники не могли и разрешили судам войти в наши территориальные воды. Северокорейцы должны были стоять на якоре и покинуть край, как только наступит штиль. Однако браконьеры не только продолжили незаконно добывать биоресурсы, но и выходили на берег. Такое поведение гостей всерьез возмутило жителей Приморья. Но у некоторых рыбаков все-таки проснулась совесть и они покинули территориальные воды Приморья. Только посмотрите это эпичное видео.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Ананьев, адвокат адвокатского бюро «ОПОРА».

- По какой причине всех браконьеров до сих пор держат на шхунах – мне непонятно. Есть преступление, за ним должна быть мера пресечения, следствие, а потом приговор. В российском законодательстве их должны судить по статье 253 части 3 – «Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ» и по 322 «Незаконное пресечение государственной границы РФ». Если исходить из этих статей, то иностранцам грозит до 6 лет лишения свободы. Разумеется, это не касается тех, кто напал на пограничников - их ждет более суровое наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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